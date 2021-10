Caso Morisi, le chat con i due escort: “Cerco sesso, vorrei stare ore”

2 minuti di lettura

Il Corriere della Sera ha pubblicato i messaggi scambiati tra Luca Morisi e i due escort di nazionalità rumena il 13 agosto scorso, quando i due ventenni partirono da Milano per approdare al cascinale dello spin-doctor leghista.

«Cerco qualcuno con cui divertirsi…bere, sballarsi. Ma quando sareste liberi? Perché io sono già in onda». Sono le 03:13 di notte quando Morisi scrive ad Alexander, contattandolo sul sito Grinderboy. Alexander propone a Morisi un altro ventenne, Petre, i due si accordano e prende così forma la serata che travolgerà la vita dell’ex capo della Bestia social salviniana. A portare il GHB, si evince dalle chat, sarebbe stato proprio Alexander, confermando quanto detto da Morisi, che ha sempre negato di averlo regalato ai due giovani. Alexander e Petre arrivano a Belfiore all’alba.

«Sto cercando per nottata insieme sex & fun, stanotte o domattina. Ospito e ho anche divertimento. Vorrei stare varie ore. Se sei libero ne parliamo. Scusa orario». Scrive Morisi.

«Certo. Quanti anni hai? Dove ti trovi?». Replica Alexander. 48enne di Mantova, Morisi se ne dà 35.

«Ok, io attivo dominante. Ho pure amico se vuoi, tutta la notte», insiste Alexander. «Fai metà di bonifico ora e metà dopo, quando stiamo lì». «Basta che siete seri e non mi prendete in giro», replica Morisi.

«Noi seri, certo. Facciamo bene il nostro lavoro, mica è la prima volta che ci mandano un anticipo per spostarci», risponde Alexander. «Ok, per me è la prima volta. Importante è che state qua un bel po’», continua Morisi.

«Poi ti portiamo anche G. Vedrai ti piacerà molto, ti assicuro», annuncia Alexander. «Conosco, non lo faccio da un sacco». «Perfetto». «Tutto quello che volete. Io anche fornito», risponde Morisi, che annuncia ai giovani presenza di C (cocaina) in casa. Dopo aver trattato sul prezzo (2000 euro totali, 500 dei quali per le “spese di viaggio”), alle 4.37 del mattino i due ragazzi partono da Milano, arrivando a Belfiore poco prima delle 07 di mattina. Nel cascinale Morisi, i due ventenni e un altro cinquantenne rimarranno circa 24 ore.