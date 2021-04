Cathy La Torre, minacce di morte social: “provate a dire che una legge contro l’omotransfobia non è una priorità”

2 minuti di lettura

Avvocatessa e attivista LGBT, nonché pronta a correre per le eventuali primarie di coalizione per la candidatura a sindaco di Bologna, Cathy La Torre ha denunciato sui social la pioggia di insulti e minacce di morte che le piovono addosso privatamente.

“Lesbica di merda”, “feculenta”, infame, “pervertita”, “ributtante”, “drogata”. “Morirai presto, mentre pedali, ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte”. “Finirai presto, molto presto in ospedale”. “Sei una lesbica morta”.

“Questo è solo un piccolo campionario delle peggiori minacce e degli insulti che ho ricevuto negli ultimi 3 anni”, ha scritto Cathy su Instagram. “Odio. Un odio cieco, viscerale. Il desiderio di vedermi morta, di uccidermi, di indurmi al suicidio. Perché? Per qualcosa che ho fatto? No, non è per qualcosa che ho fatto. È per qualcosa che sono, cioè lesbica”.

Perché questa è l’omotransfobia, che ti colpisce solo e soltanto per quello che sei. “Non per qualcosa che potrei scegliere, liberamente, di fare o non fare pur di metterli a tacere“, ha continuato La Torre. “Ma per qualcosa che sono, che non posso accendere o spegnere a piacimento con un interruttore, che non posso scegliere di fare o non fare. Perché non si può scegliere la propria identità, non si può scegliere da chi si è attratti e non si può scegliere chi amare e chi no. È questo, questo piccolo devastante dettaglio, che sfugge a molti. Che sfugge a chi finge di non comprendere quanto sia mortificante, svilente, distruttivo convivere con la paura di essere aggrediti, insultati, dileggiati, perché semplicemente, esistiamo. Quindi, no, non venitemi a raccontare che la violenza è tutta uguale ed è già punita allo stesso modo”.

Un messaggio chiaro inviato ai tanti esponenti della destra italiana che puntano ad affossare il DDL Zan perché a loro dire, ma così non è, “c’è già una legge”.