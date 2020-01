Cecenia, ragazza bisex vittima di torture denuncia i genitori

Sono passati tre anni da quando si è venuto a sapere dei rastrellamenti contro gli omosessuali che avvenivano in Cecenia. E ancora oggi si scoprono nuove e drammatiche storie su quell’inferno. Tra le tante testimonianze, si aggiunge quella di Aminat Lorsanova, ragazza di 22 anni bisessuale, che viveva in Cecenia. L’esperienza che ha dovuto vivere è stata a causa del rifiuto da parte della famiglia di accettare il suo orientamento sessuale. Un rifiuto dettato dalla cultura e dalla fede. La ragazza infatti è musulmana, e i genitori osservanti non potevano accettare una figlia con queste inclinazioni. Niente da aggiungere invece nel Paese dove Aminat risiedeva. Un Paese dove erano gli stessi genitori a denunciare i figli. Se non a “eliminare il problema” personalmente.

Aminat è stata picchiata e torturata, sia dai medici in una clinica psichiatrica di Grozny, capitale della Cecenia, sia dai genitori, in particolare dal padre. La sua drammatica avventura inizia nell’agosto del 2018, quando viene portata in una clinica, che sarebbe stata specializzata nelle terapie riparative. Una terapia senza fondamento, naturalmente, che consisteva semplicemente nel picchiare la vittima. Eè dovuta rimanere rinchiusa in questo luogo per 25 giorni.

Le botte e le torture che Aminat ha subito in Cecenia

Nell’agosto 2018, Aminat viene forzatamente condotta in una clinica psichiatrica di Grozny. Qui, un uomo senza nome e in accordo con i genitori, inizia a picchiare violentemente la ragazza. L’unico rimedio per “espellere gli spiriti maligni”, spiega. Le preme il plesso solare (secondo i 7 chakra, il punto dell’affermazione individuale nella società), ovvero il punto dove si trova il diaframma (sotto i pettorali) , e i fianchi. Mentre preme questi punti, la picchia con un bastone.