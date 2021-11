Eddie Redmayne rinnega The Danish Girl: “Interpretare Lili Elbe è stato un errore”

2 minuti di lettura

5 anni fa Eddie Redmayne veniva candidato agli Oscar, ai Golden Globe, ai SAG, ai Bafta per The Danish Girl, film di Tom Hooper che vide l’attore inglese interpretare Lili Elbe, seconda persona a essere identificata come transessuale e a essersi sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.

In 5 anni, fortunatamente, è cambiato tutto sul fronte della rappresentazione e della visibilità LGBT tanto al cinema quanto in televisione, con serie come Pose che hanno finalmente messo un punto all’utilizzo di attori cisgender in ruoli transgender. Non a caso Redmayne, intervistato dal Sunday Times, ha oggi preso le distanze da quel personaggio, Lily Elbe, perché se glie l’avessero proposto oggi non avrebbe mai accettato la parte.

“No, oggi non accetterei di interpretare questo film. L’ho fatto con le migliori intenzioni ma credo sia stato un errore. Le frustrazioni relative al casting vengono alimentate da persone che non sono sedute a questo tavolo. Ci deve essere una sorta di livellamento, altrimenti andremo sempre avanti con discussioni del genere”.

Anche Alicia Vikander, che vinse l’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a The Danish Girl, aveva a inizio 2021 teso la mano a tutti quegli attivisti LGBTQ+ infastiditi dai casting hollywoodiani che continuano a volere attori cisgender per ruoli transgender. “Capisco perfettamente le critiche, perché dobbiamo attuare un cambiamento e dobbiamo assicurarci che gli uomini e le donne trans mettano davvero piede e trovino lavoro”. “La mia unica preoccupazione è che dovremmo arrivare a un punto in cui avremo donne e uomini trans che interpretano personaggi cisgender. Perché questa è la cosa principale“.

Lo scorso anno Redmayne, protagonista di Animali Fantastici, aveva pubblicamente criticato J.K. Rowling per le sue affermazioni transfobiche (per poi difenderla dagli insulti ricevuti), mentre l’attore sarà a breve a teatro in Cabaret, nei panni di Emcee, ruolo precedentemente interpretato da icone LGBT come Joel Gray e Alan Cumming. Nel 2015 Eddie ha vinto l’Oscar, il SAG e il BAFTA grazie alla sua interpretazione di Stephen Hawking nel film La teoria del tutto.