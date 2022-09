Elezioni 2022, associazioni LGBTQ+ in coro: “Siamo ad un bivio, bisogna prendere la strada dei diritti”

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

L’Italia è al bivio. O i diritti oggi. O diritti verso il buio.

Questo lo slogan lanciato da La Strada dei Diritti, rete associativa che ha riunito le principali organizzazioni LGBTQ+ nazionali, ovvero AGEDO, ARC, ARCO, ARCIGAY, ALFI, Ass. Quore, Cammini di Speranza, C.C.O Mario Mieli, CEST, Certi Diritti, Dì Gay Project, EDGE, Famiglie Arcobaleno, Gay Center, GAYNET, Gender x, Gruppo Trans APS, Globe MAE, MIT, NUDI, Omphalos LGBTI, Polis Aperta, Pride Vesuvio Rainbow, Rete Genitori Rainbow Rete Lenford, Tenda di Gionata, Tgenus, Ufficio Nuovi Diritti CGIL Nazionale.

Organizzazioni che hanno rivendicato diritti alla politica al cospetto delle imminenti elezioni del 25 settembre, studiando i vari programmi, punto per punto. Anche su Gay.it avevamo fatto qualcosa di analogo, con tabella comparativa.

“Nel corso della campagna elettorale diverse forze politiche hanno migliorato i propri programmi rispondendo alle rivendicazioni pubblicate ne lastradadeidiritti.it”, hanno precisato in una nota stampa ufficiale. “Ad oggi, possiamo affermare che i principali partiti di centro-sinistra, distribuiti in ben 4 schieramenti politici, hanno recepito almeno 3 punti della nostra piattaforma, anche se nessuno li soddisfa interamente. 6 tra le principali forze politiche propongono il matrimonio egualitario (PD, M5S, Sinistra Verdi, + Europa, Impegno Civico, Unione Popolare), 7 la legge contro i crimini d’odio (PD, M5S, Azione-Italia Viva, Sinistra-Verdi, + Europa, Impegno Civico, Unione Popolare), 5 l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole (+Europa, Sinistra-Verdi, M5S, Impegno Civico, Unione Popolare). 4 partiti si sono espressi positivamente sul tema dell’omogenitorialità, in particolare per le adozioni e la procreazione assistita per donne single e coppie di donne: M5S, Unione Popolare, Sinistra Verdi, + Europa. Di questi, gli ultimi due hanno specificato il sostegno al riconoscimento di figli e figlie alla nascita per le coppie non sposate“.

A ricevere importante attenzioni, hanno sottolineato, anche “il riconoscimento dell’identità di genere, con Sinistra-Verdi, + Europa, M5S e Unione popolare che sostengono la necessità di depatologizzare l’esperienza delle persone transgender come stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, schierandosi di fatto dalla parte delle oltre 100 scuole che in Italia stanno già riconoscendo la carriera alias. Ci sono anche temi poco o non affrontati, come la prevenzione di HIV ed IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse), il divieto delle terapie riparative e i diritti delle persone intersex. L’azione portata avanti in queste settimane ha tuttavia dimostrato l’importanza dei temi arcobaleno nel dibattito elettorale, che rappresentano una questione di libertà e uguaglianza per l’intera cittadinanza, coinvolgono forze politiche di diversi schieramenti e si richiamano alla piena attuazione dell’art.3 della nostra Costituzione”.

Come da noi già sottolineato, da destra nessun accenno ad alcun diritto. Anzi, Fratelli d’Italia e Lega hanno preso posizione contro i diritti.

Sulla base di questi programmi, le associazioni hanno ribadito che vigileranno affinché i partiti si comportino in modo coerente, sia nell’approvazione di nuove leggi, sia nel contrasto ad eventuali provvedimenti negativi per l’uguaglianza e i diritti civili. “La strada dei diritti – conclude la nota – passa infine dall’esercizio democratico del voto: il nostro invito è quello ad un voto libero, consapevole e soprattutto informato”.

© Riproduzione Riservata