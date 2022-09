EuroPride 2022 Belgrado, il Consiglio d’Europa attacca: “Divieto deplorevole, che sia autorizzato”

2 min. di lettura

Nella giornata di ieri la polizia di Belgrado ha cancellato la parata dell’EuroPride, a due settimane dallo stop alla manifestazione annunciato dal presidente filo-Putin Aleksandar Vučić, contestato dagli organizzatori e dalle associazioni LGBTQ+ internazionali pronte comunque a scendere in strada. Il comitato organizzatore dell’EuroPride ha ufficializzato che presenterà ricorso in tribunale contro il divieto annunciato dalla polizia.

Durissima, in tal senso, è stata Dunja Mijatović, commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa. “È estremamente deplorevole che le autorità serbe abbiano deciso di vietare l’Europride previsto per il 17 settembre”, ha tuonato Mijatović. “Settimane di incertezza sullo svolgimento di questa marcia hanno inviato un messaggio sbagliato ai cittadini, e hanno fatto spazio ad un’odiosa retorica e ad altre minacce contro le persone LGBTI, anche da parte di leader religiosi”.

“Accolgo con favore la recente dichiarazione del presidente Vucic sull’importanza di riconoscere e rispettare i diritti umani delle persone LGBTI e esorto le autorità serbe a garantire che coloro che sfileranno chiedendo pari diritti umani e dignità possano farlo in sicurezza”, ha proseguito Mijatović. “La Serbia deve rispettare i suoi obblighi in materia di diritti umani e difendere la libertà di pacifico ritrovo e la libertà di espressione per tutti, senza discriminazioni”. “La libertà di pacifico ritrovo e di espressione è al centro di una democrazia libera, inclusiva e pluralista, in cui tutti possono godere dei propri diritti umani in modo equo e sicuro, in cui le questioni sociali sono discusse attraverso un pacifico dialogo. Come costantemente ripetuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, gli Stati hanno l’obbligo, nella misura più ampia possibile, di facilitare lo svolgimento di riunioni pacifiche. Trovo molto preoccupante che la marcia dell’Europride stia affrontando un tale livello di ostruzionismo da parte delle autorità, mentre altri eventi e massicci raduni si sono svolti liberamente e in sicurezza nelle strade di Belgrado”.

“In casi che sollevano questioni simili, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che gli Stati hanno l’obbligo di adottare misure preventive per neutralizzare i rischi di violenza contro simili ritrovi e devono garantire la sicurezza dei partecipanti”, ha sottolineato Mijatović. “Devono inoltre garantire che l’ora, il luogo e le modalità di svolgimento di un’assemblea siano tali da consentire ai partecipanti di trasmettere il proprio messaggio entro il raggio visivo e uditivo del pubblico a cui è destinato. Invece di piegarsi alle minacce e all’odio vietando la marcia dell’Europride, le autorità serbe hanno la responsabilità di garantire che tutti possano esercitare il proprio diritto a godere delle stesse libertà e uguale dignità”. “Come ho sottolineato nelle mie conversazioni con le autorità serbe ai massimi livelli nelle ultime due settimane, il fatto che Europride si svolga in Serbia è di grande importanza anche per la regione dell’Europa sudorientale, dove c’è ancora molto da fare per combattere la discriminazione e l’odio contro le persone LGBTI. È positivo che le marce del Pride si siano svolte pacificamente negli ultimi anni a Belgrado, Sarajevo, Tirana, Podgorica e Skopje e chiedo alle autorità serbe di essere dalla parte giusta della storia consentendo una marcia pacifica e sicura dell’Europride questo sabato“.

Gli organizzatori dell’EuroPride hanno ribadito sui social che il 17 settembre saranno in strada.

