Festa del Papà, la bellezza dell’amore delle famiglie omogenitoriali italiane – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

“Padre è colui che infonde protezione“. Così Tiziano Ferro, padre di Margherita e Andres insieme all’amato Victor Allen, ha voluto festeggiare sui social la Festa del Papà, ieri sporcata da polemiche politiche volutamente cavalcate dalla destra di maggioranza. Il cantante di Latina ha così proseguito la celebrazione di giornata. “E in quel presidio trovo tutt’ora conforto, sicurezza, amore solenne. Questa è la lezione che porto dentro, da sempre e per sempre. Auguri, da papà a papà“.

“Nessuno tocchi la Festa del Papà“, ha scritto invece Nichi Vendola, ex leader di Sinistra, Ecologia e Libertà, padre di Tobia insieme al compagno Edward Testa.

“Oggi 19 marzo è la festa del papà, usata anche quest’occasione per fare polemica contro le famiglie arcobaleno, per dire che ci sono dei papà di serie A e dei papà di serie B”, ha continuato l’ex governatore della Puglia. “È curioso ricordare che oggi è San Giuseppe, che è il simbolo, è l’icona della paternità. Peccato che San Giuseppe non fosse il papà biologico di suo figlio, fosse un papà sociale, un papà d’anima, un papà spirituale. Io non so se San Giuseppe è tra i riferimenti del cristianesimo esibito della destra, vedendo le polemiche attuali direi che è più Erode un riferimento per questa destra, magari lo chiedano al ministro Sangiuliano. E comunque bando a quelli che emettono volgarità anche in un giorno come questo, e auguri, auguri a tutti i papà del mondo“.

“Auguri a tutti i papà!“, ha scritto sui social Luca Trapanese, padre single di Alba. “Auguri anche alle mamme che a volte sono anche papà. Auguri ai papà che a volte sono anche mamme. Auguri alle FAMIGLIE perché possano mettere sempre al centro della loro vita l’amore aldilà delle diversità di ognuna di loro. Auguri a chi è Genitore. NESSUNO può stabilire qual’è la famiglia perfetta. Viva le famiglie!”.

Carlo e Chris, celebri Papà per Scelta, hanno confessato di aver sentito in questi ultimi giorni non poche “castronerie nei tanti salotti televisivi e testate giornalistiche, che ahimè dovrebbero essere luoghi di approfondimento e confronto per la ricerca di soluzioni, ma che sono invece lo specchio di una politica sorda e miope, incapace di comprendere la necessità di riconoscerci come tutte le altre famiglie”. “Lasciatecelo ribadire“, hanno aggiunto: “i bambini, qualunque sia il modo in cui sono stati concepiti, DEVONO essere tutelati. Noi adulti possiamo rifugiarci quanto vogliamo nei pronunciamenti giuridici e nelle dispute ideologiche, ma quello che realmente conta è agire nell’interesse primario dei minori. Buona Festa del papà a chi sceglie di esserci ogni giorno, e anche se qualcuno sta mettendo in discussione la nostra identità familiare, una promessa ai nostri figli la vogliamo fare: non smetteremo mai di lottare, e qualsiasi cosa dicano e facciano quei cattivoni là fuori, siamo e resteremo sempre i vostri due papà“.

© Riproduzione Riservata