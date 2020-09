Germania: ufficiale il risarcimento per i militari gay oggetto di discriminazione fino al 2000

È un mea culpa quello della Germania. La discriminazione subita dai militari gay è stata una vergogna, e per questo saranno risarciti. È il ministro della Difesa tedesco a scusarsi in nome dello Stato, dopo aver letto uno studio commissionato dal suo ufficio riguardo la “discriminazione sistematica” nel Bundeswehr. Quest’ultimo è stato l’esercito della Germania Ovest, dal 1955 fino al nuovo millennio.

La discriminazione dei militari gay, conferma lo studio, ha impedito a quest’ultimi di fare carriera nel mondo militare, e per decenni un omosessuale non ha mia potuto ricoprire incarichi di ufficiale o sottufficiale. Inoltre, si pensava che i militari gay fossero un rischio per la sicurezza dell’esercito. Inaccettabile per un Paese come la Germania, come ha dichiarato lo stesso ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer:

Mi rammarico molto per la pratica della discriminazione contro gli omosessuali nella Bundeswehr, che rappresentava la politica di quel tempo. Chiedo scusa a coloro che hanno sofferto a causa di tutto ciò.

L’impegno della Germania per riabilitare le persone LGBT discriminate, anche i militari gay

Lo studio che ha indagato sulle discriminazioni è solo l’ultimo tassello del lavoro che lo Stato sta portando avanti per riabilitare le persone LGBT che non hanno potuto essere sé stesse a causa delle leggi imposte nell’800 ma messe in atto soprattutto nel periodo nazista. Leggi che sono state eliminate formalmente solo 1994.