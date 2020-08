Giulia La Torre: dal coming out al lavoro come bagnina

È tornata alla ribalta grazie ad una intervista sul Corriere Della Sera in cui racconta la sua quotidianità: è Giulia La Torre, figlia di Massimiliano, uno dei celeberrimi Marò, ossia soldati del Reggimento San Marco.

La vicenda del padre è stata per anni un tormentone social: Massimiliano La Torre fu trattenuto per anni dalle autorità Indiane in stato d’arresto insieme a Salvatore Girone, suo commilitone, per la morte di due pescatori scambiati per pirati e raggiunti da pallottole sparate dai due nel mare delle Laccadive nel corso di una missione di protezione della nave mercantile Enrica Lexie nel 2012.

La liberazione dei due, ovvero il loro affidamento alla giustizia Italiana, divenne un argomento propagandistico di tutto lo schieramento sovranista che elesse i due militari a simbolo di un presunto orgoglio Italiano da riscattare, ed a j’accuse nei riguardi dai governanti Italiani dell’epoca, colpevoli di “non fare nulla” per i due – che, ricordiamolo, furono giudicati colpevoli di omicidio dalla Corte Indiana, sia pur nell’esercizio di una missione lavorativa, quindi non esattamente dei martiri.

Come spesso avviene nel delirante mondo social, l’argomento divenne totalmente scollegato della premesse reali della vicenda, trasformandosi in meme atto a condannare il “buonismo” che accoglieva i migranti e “non faceva nulla per i Marò”: riassunto nella celeberrima domanda “e i Marò allora?”, reinterpretata in centinaia di migliaia di meme.