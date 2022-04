GLAAD Awards 2022, i vincitori: trionfano Eternals, Madres Paralelas e It’s A Sin

2 min. di lettura

La Walt Disney Company in trionfo ai GLAAD Media Awards, premi assegnati dalla Gay & Lesbian Alliance Against Defamation alle persone e alle produzioni dell’intrattenimento, per il loro contribuito nel dare un’immagine più veritiera e accurata della comunità LGBT e delle questioni che riguardano la loro vita.

Nel pieno delle polemiche sulla cosiddetta legge “Don’t Say Gay” della Florida, Eternals ha vinto il premio del miglior film ad ampia distribuzione, in quanto portavoce di una rivoluzione rainbow in seno alla Marvel. Nella pellicola di Chloé Zhao, lo ricordiamo, troviamo il primo supereroe dichiaratamente gay, interpretato da Bryan Tyree Henry, con al suo fianco marito e figlio.

In ambito televisivo, successo a sorpresa per il reboot di “Saved by the Bell”, ovvero Bayside School, in Italia inedito così come ancora inedita è la pluri-premiata “Hacks“, serie comedy HBO Max. Immancabile il riconoscimento annuale per “RuPaul’s Drag Race“, con la straordinaria “It’s A Sin” eletta miglior serie limitata dell’anno. Tra i film a distribuzione limitata, successo tutt’altro che scontato per Madres paralelas di Pedro Almodovar, con “Changing the Game” eletto miglior documentario al cospetto dell’acclamato Flee.

Miglior film tv dell’anno “Single per sempre?“, rom-com gay di Natale Netflix trainato dall’iconica Jennifer Coolidge, con Life is Strange: True Colors eletto miglior videogioco.

I GLAAD Media Awards del 2022 si sono tenuti presso l’hotel Beverly Hilton di Los Angeles.

VINCITORI 2022

Outstanding New TV Series: “Hacks” (HBO Max)

Outstanding Comedy Series: “Saved by the Bell” (Peacock)

Outstanding Film – Wide Release: “Eternals” (Marvel Studios / Disney)

Outstanding Reality Program: “RuPaul’s Drag Race “(VH1) and “We’re Here” (HBO)

Outstanding Documentary: “Changing the Game” (Hulu)

Outstanding TV Movie: “Single All The Way” (Netflix)

Outstanding Film – Limited Release: “Parallel Mothers” (Sony Pictures Classics)

Outstanding Limited or Anthology Series: “It’s A Sin” (HBO MAX)

Outstanding Video Game: “Life is Strange: True Colors” (Deck Nine Games/Square Enix)

Outstanding Comic Book: “Crush & Lobo” (DC Comics)

Outstanding Original Graphic Novel/Anthology: “Cheer Up! Love and Pompoms” (Oni Press)

Outstanding Magazine Overall Coverage: The Advocate

Outstanding Breakthrough Music Artist: Lily Rose, “Stronger Than I Am” (Big Loud Records/Back Blocks Music/Republic Records)

Outstanding Spanish-Language Scripted Television Series: Maricón Perdido (HBO Max)

Outstanding Spanish-Language TV Journalism: “Orgullo LGBTQ: 52 Años de Lucha y Evolución” (Telemundo 47)

Special Recognition: “All Boys Aren’t Blue” by George M. Johnson

Special Recognition: “Alok Vaid-Menon” 4D with Demi Lovato (Cadence13/OBB Sound/SB Projects) Special Recognition: “CODED: The Hidden Love of J.C. Leyendecker” (Paramount+)

Special Recognition: “Jeopardy!” Champion Amy Schneider

Special Recognition: “The Laverne Cox Show” (Shondaland Audio/iHeartMedia)

Special Recognition: “Life Out Loud with LZ Granderson” (ABC News)

Special Recognition: Outsports’ Coverage of the Tokyo 2020 Olympics and Paralympics

Special Recognition – Spanish-Language: “Celebrando el Mes del Orgullo” (Telemundo)

