Il Kentucky ha approvato la “peggior legge anti-trans” d’America

Ad un anno dalle elezioni presidenziali, che presmumibilmente vedranno Joe Biden e Donald Trump scontrarsi ancora una volta, l’odio omotransfobico continua a travolgere l’America. Il Kentucky guidato dal democratico Andy Beshear ha appena approvato quella che è stata definita la “peggior legge anti-trans” d’America. A definirla così l’American Civil Liberties Union of Kentucky.

La scorsa settimana in poche ore sia Camera sia Senato del Kentucky hanno approvato il Senate Bill 150, che mira a vietare l’assistenza sanitaria di affermazione del genere per lə trans*- Il Senate Bill 150 richiede ai medici di far detransizionare lə giovani persone trans*, impedisce alle scuole di discutere di identità di genere e/o orientamento sessuale con studentə di qualsiasi età e vieta allə adolescenti trans* di utilizzare bagni e spogliatoi “coerenti” con la propria identità di genere.

Sconvolgente è l’obbligo per i medici, chiamati ora ad ideare una tempistica adeguata per ridurre gradualmente il trattamento per lə bambinə che attualmente ricevono terapia ormonale o bloccanti della pubertà, puntando così alla loro “detransition”. Il disegno di legge è stato approvato alla Camera con 75 voti a favore e 22 contrari, e al Senato con 30 voti a favore e 7 contrari.

La senatrice dello stato del Kentucky, la dottoressa Karen Berg, che ha visto suo figlio trans suicidarsi nel 2022, si è scagliata contro la legge, che a suo dire andrebbe a “rimuovere i diritti fondamentali per i membri della comunità trans, i loro genitori e i loro medici“. E ha aggiunto: “L’odio non conosce vergogna in questo Stato“.

Il Trevor Project ha condannato il disegno di legge, descrivendolo come “spaventoso” e “pericoloso“.

Il direttore statale del Trevor Project Troy Stevenson, ha dichiarato: “È spaventoso vedere i legislatori del Kentucky lavorare così frettolosamente su una legge tanto pericolosa che metterà in pericolo i giovani LGBTQ + Kentuckiani. Nell’ultimo anno, quasi la metà dei giovani LGBTQ+ del Kentucky ha preso seriamente in considerazione il suicidio: cosa ancor più allarmante, quasi un giovane transgender e non binario su quattro nello Stato ha tentato il suicidio. Esortiamo il governatore a respingere questa dannosa legge e a inviare un messaggio ai giovani LGBTQ + Kentuckiani che guardano con sconcerto a questi dibattiti“.

L’ACLU del Kentucky ha definito il disegno di legge “incostituzionale“, promettendo un’azione legale ad hoc nel caso in cui diventasse ufficialmente legge.

The Human Rights Campaign (HRC) ha esortato il governatore del Kentucky a porre il proprio veto, precisando che l’SB 150 “terrorizzerebbe i giovani transgender nelle scuole, negli studi medici” e potrebbe “metterli in pericolo anche a casa“.

Andy Beshear, governatore dal 2019, democratico e membro della Chiesa cristiana (Discepoli di Cristo), ha una settimana per firmare il disegno di legge o cestinarlo. Secondo quanto riportato dalla CNN Beshear sarebbe fortemente contrario alla legge e sarebbe intenzionato a porre il proprio veto, ma probabilmente il verto sarà annullato quando il parlamento del Jentucky, a maggioranza repubblicana, tornerà in sessione a fine marzo. Il rifiuto di Beshear verrebbe quindi scavalcato.

Secondo The Human Rights Campaign, più di 410 leggi anti-LGBTQ+, di cui circa 180 rivolte specificamente alla comunità trans, sono state presentate in questo 2023 in tutti gli Stati d’America. Poche settimane fa in Tennessee sono stati ufficialmente vietati gli spettacoli drag in luoghi pubblici.

