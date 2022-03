Jamie Lee Curtis officerà il matrimonio di sua figlia trans* in cosplay

2 min. di lettura

Sempre più icona. Jamie Lee Curtis, Scream Queen del cinema americano, celebrerà le nozze tra sua figlia trans* Ruby Guest e l’amata Cynthia, in cosplay. A rivelarlo la stessa diva di Halloween, ospite di Jimmy Kimmel.

Le nozze saranno infatti a tema. “Tutti al matrimonio indosseranno un costume e io ne indosserò uno per officiarlo”, ha confessato la diva premio Oscar. E Jamie Lee non indosserà un costume qualsiasi, perché andrà ad interpretare la maga più formidabile di World of Warcraft, Jaina Proudmoore, ovvero colei che all’interno della saga è consideata la più potente incantatrice umana vivente. A scegliere il costume proprio sua figlia Ruby e la futura sposa Cynthia. Curtis, figlia dei leggendari Tony Curtis e Janet Leigh, ha accettato volentieri la sfida, ordinando un vestito su misura su Etsy.

Le nozze si terranno nell’abitazione della famiglia, come già avvenuto con l’altra figlia Annie Guest. “Entrambe le mie figlie si saranno sposate nel mio cortile, il che mi fa piangere”, ha detto Curtis, che un anno fa ha fatto outing nei confronti di Ruby, svelandone l’identità trans. Da allora è diventata attivista h24, battagliando in lungo e in largo al fianco della comunità.

“Sono orgogliosa e grata di essere la mamma di una bambina trans, invio supporto a tutte le famiglie trans negli Stati Uniti che sono state prese di mira in questo momento dalle leggi repubblicane“, ha scritto l’attrice su Instagram a inizio marzo, per festeggiare il compleanno di Ruby, convinta a diventare volto della comunità proprio da sua mamma. Perché Ruby preferiva mantenere un ‘basso profilo’, per poi capire l’importanza e la necessità della visibilità, della rappresentanza, il potere della comunicazione se veicolato da un’icona come Jamie Lee Curtis, amata da almeno due generazioni. “Sono felice di essere più visibile se questo aiuta gli altri“, ha detto Ruby a People lo scorso autunno. “Aiutare gli altri è un qualcosa che tutti dovrebbero fare”.

