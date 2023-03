Jamie Lee Curtis agli Oscar 2023: “Temo che togliere il genere alle categorie diminuirà le opportunità per le donne”

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Per la gioia dei suoi fan, Jamie Lee Curtis ha finalmente vinto un premio Oscar. Durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 che si è tenuta domenica 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, infatti, l’attrice si è aggiudicata la statuetta come Miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All At Once.

Il film dei fratelli Daniels ha sbancato alla notte degli Oscar, portandosi a casa ben 7 statuette, tra cui Miglior attrice, Miglior regia e Miglior film. Il premio a Jamie Lee Curtis era ben quotato dai pronostici, che la davano tra i nomi più probabili a vincere.

Durante la breve conferenza stampa al termine della cerimonia, Jamie Lee Curtis ha incontrato i giornalisti e, in mezzo alle domande sulla serata e sul premio, ha parlato anche di inclusione. Un tema che negli scorsi mesi ha coinvolto l’attrice, che più volte ha parlato di sua figlia e del suo percorso di transizione dopo il coming out, definendosi orgogliosa della giovane e parlando a supporto della comunità LGBTQIA+.

Jamie Lee Curtis ha parlato di come avrebbe voluto vedere più donne tra i vincitori e nelle candidature, per poi passare a una questione che ultimamente sta attraversando tutte le premiazioni, cioè quella delle categorie dei premi più inclusive: “E, naturalmente, l’inclusività implica quindi la domanda più grande che è, come includi tutti quando ci sono scelte binarie? È molto difficile e come madre di una figlia trans, lo capisco perfettamente”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Eppure, togliere il genere alle categorie, temo che diminuirà le opportunità per le donne, cosa che ho anche lavorato duramente per cercare di promuovere”.

In molti l’hanno già definito uno scivolone per l’attrice e alcuni commenti alle sue dichiarazioni hanno risollevato la questione delle donne transgender che costituirebbero un pericolo per le donne nate biologicamente con sesso femminile. Questione che sta fortemente animando l’opinione pubblica degli Stati Uniti.

Jamie Lee Curtis ha concluso il suo intervento sottolineando come la questione sia molto complicata: “Ma penso che la cosa più importante sia l’inclusività e più donne. Voglio dire, fondamentalmente solo scopare più donne ovunque, in qualsiasi momento, tutte in una volta”.

