Jared Leto sarà Karl Lagerfeld al cinema. Il biopic è ufficiale

Un’altra, l’ennesima trasformazione. Jared Leto sarà Karl Lagerfeld in un biopic prodotto da Pier Paolo Righi, Caroline Lebar e Sebastien Jondeau, storici collaboratori dello stilista deceduto nel 2019.

“Karl è sempre stato un’ispirazione per me“, ha precisato Leto, che farà da co-produttore con la sua Parados. “Era un vero poliedrico, un artista, un innovatore, un leader e, soprattutto, un uomo gentile. Quando ci siamo uniti al team di Karl Lagerfeld, abbiamo immediatamente condiviso la visione creativa di fare un’ode rispettosa a Karl spingendo al contempo i confini artistici di ciò che può essere un film biografico“.

Caroline Lebar ha lavorato a stretto contatto con Lagerfeld per oltre 35 anni, mentre Pier Paolo Righi è stato amministratore delegato della Maison per più di 10 anni. Sebastien Jondeau ha invece passato 20 anni come assistente personale e guardia del corpo dello stilista, storico direttore creativo di Fendi.

50enne cantante dei Thirty Seconds to Mars, Jared ha vinto un Oscar, un SAG e un Golden Globe come miglior attore non protagonista grazie al ruolo della donna transessuale Rayon nel film Dallas Buyers Club. Una trasformazione che fece impazzire Hollywood, senza riuscire a bissare l’exploit con l’altrettanto irriconoscibile Paolo Gucci di House of Gucci. Nel mezzo la serie tv Apple Tv+ WeCrashed, in cui ha interpretato l’imprenditore Adam Neumann, il dimenticato Joker di Suicide Squad, l’antagonista Niander Wallace di Blade Runner 2049 e il vampiro Morbius. Perché quando c’è da dimagrire, ingrassare, mutare, stravolgersi, Leto ci sguazza.

Oltre al biopic con Jared, arriverà presto su Disney+ Kaiser Karl, serie sull’enigmatico e visionario stilista Lagerfeld, tratta dall’omonima biografia di Raphaëlle Bacqué che è coinvolto nella scrittura del progetto insieme agli sceneggiatori Isaure Pisani-Ferry e Jennifer Have. Il nome di colui che interpreterà “Kaiser Karl”, in questo caso, non è stato ancora comunicato.

