Justin David Sullivan, la star non binaria ha detto no ai Tony Awards a causa delle categorie di genere

Star non binaria di Broadway, Justin David Sullivan ha rinunciato alla considerazione dei Tony Awards a causa delle categorie di genere dell’evento, massimo riconoscimento in ambito teatrale al mondo.

Lo scorso ottobre il musical juke-box & Juliet ha fatto il suo debutto a Broadway, conquistando critica e pubblico. Lo spettacolo, che immagina Giulietta ancora viva al termine della tragedia shakespeariana, è stato scritto dal creatore di Schitt’s Creek David West Read. Grandi elogi sono arrivati proprio per le prove recitative di Lorna Courtney e Sullivan, che hanno interpretato rispettivamente Giulietta Capuleti e May, l’amica non binaria dell’ex amata da Romeo.

Il 1 febbraio il comitato amministrativo dei Tony Awards ha annunciato l’idoneità per le nomination di & Juliet. Subito dopo Sullivan ha ufficialmente rinunciato alla sua ipotetica candidatura, a causa delle categorie di genere ancora oggi presenti ai Tony, dove esistono i riconoscimenti per il miglior attore e la miglior attrice, esattamente come agli Oscar, ai Golden Globe, agli Emmy, ai SAG.

“Come interprete non binario che interpreta un ruolo principale non binario a Broadway, molti mi hanno chiesto cosa avessi intenzione di fare riguardo alle categorie di nomination per la stagione dei premi di quest’anno“, ha scritto Sullivan sui social. “Mentre ero entusiasta di vedere che alcuni stanno eliminando il genere dalle loro categorie di nomination, sono rimastə scoraggiatə nell’apprendere che i Tony Awards non hanno alcuna intenzione di rendere le categorie di quest’anno più inclusive nei confronti di artistə trans o non binariə come me“.

Sullivan ha rivelato che gli è stato detto di dover “scegliere tra” due categorie di genere, ovvero uomo o donna, avendo così preferito “astenersi” dall’ipotetica candidatura. “Non potrei, in buona fede, andare avanti negando qualsiasi parte della mia identità per conformarmi a un sistema e a una struttura che non prevede spazi per persone come me“.

Successivamente anche i produttori di & Juliet hanno mostrato il proprio sostegno al talento di New York, attraverso una dichiarazione congiunta rilasciata a Deadline.

“La produzione ha lavorato a stretto contatto con Justin e con il team team, e sosteniamo pienamente la richiesta di Justin di non essere consideratə idoneo né per la categoria attrice protagonista né per attore protagonista“. A questo punto la Tony Awards Foundation ha annunciato l’intenzione di rendere più inclusive le categorie nel prossimo futuro.

“Riconosciamo che le attuali categorie di recitazione non sono del tutto inclusive e attualmente stiamo discutendo su come adattarle al meglio per affrontare questo problema”. “Sfortunatamente, siamo ancora in fase di elaborazione e le nostre regole non ci consentono di apportare modifiche una volta che la stagione è iniziata. Stiamo lavorando attentamente per garantire che nessun membro della nostra comunità si senta escluso sulla base dell’identità di genere nelle stagioni future“.

Il Festival del Cinema di Berlino è stato il primo festival cinematografico al mondo, tra i più importanti, a cancellare le categorie di genere in ambito recitativo. Anche i Brit Awards hanno seguito questa strada, dopo le dure critiche di Sam Smith, così come gli MTV Movie Awards.

