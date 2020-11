Laverne Cox celebra Joe Biden: “spero mantenga le sue promesse e renda la vita migliore alle persone trans”

Mentre Donald Trump continua a delirare su Twitter ribadendo di aver vinto le elezioni, Joe Biden prepara l’insediamento del 20 gennaio prossimo alla Casa Bianca. Il neo presidente ha già annunciato che nei primi 100 giorni farà approvare l’Equality Act, così come farà cadere il divieto alle persone trans nell’esercito voluto dal tycoon.

Tutta la comunità T d’America vuole voltare pagina dopo 4 anni da incubo vissuti a causa di Trump, come sottolineato da Laverne Cox, volto di Orange is the New Black che ha applaudito il primo discorso presidenziale di Biden, primo storico presidente a nominare le persone trans nel suo ringraziamento post-elettorale.

Intervistata dall’Hollywood Reporter, Laverne Cox si è detta “fiduciosa” nei confronti di Biden. “È emozionante sentire la parola transgender pronunciata da un presidente appena eletto. Ma la domanda è: cosa sarà fatto dalla politica per sostenere la nostra comunità?”. “Quando si tratta di politica sono intersezionale. Faccio parte della comunità trans. Sono una persona di colore. Sono una donna interessata alla giustizia economica per i poveri e la classe operaia. Sono anche una persona interessata al fatto che tutti abbiano accesso all’assistenza sanitaria. Quindi, sono fiduciosa ed entusiasta che l’amministrazione entrante abbia preso un impegno per la comunità LGBTQ +, ma spero anche che ci saranno politiche a sostegno di tutti coloro che sono emarginati in questo paese“.