Legge contro l’Omotransfobia, le critiche del “cattodem” Stefano Ceccanti e la difesa di Monica Cirinnà

Il rischio, abbondantemente previsto, è che all’interno dello stesso Partito Democratico ci si ritrovi a dover combattere tra chi vuole depotenziare il DDL, giorni fa anticipato dall’Espresso, e chi vuole coerentemente lasciarlo inalterato.

Il relatore Alessandro Zan, proprio dalle pagine dell’Avvenire, ha ribadito come il rischio di ‘derive liberticide’ made in CEI sia semplicemente inesistente: “Nella formulazione del testo unico che presenteremo mercoledì prossimo, estendiamo i crimini omotransfobici solo per l’istigazione all’odio e alla violenza. Nessuno riferimento ai commi dell’articolo 604 che fanno riferimento alla libertà d’espressione. D’altra parte già la legge Mancino, che nel ’93 aveva modificato la precedente legge Reale, li aveva inseriti solo per impedire la propaganda dell’odio razziale e per frenare il negazionismo. Eppure quella parte della legge, considerata di dubbia costituzionalità, non è mai stata concretamente applicata“. “Certamente nella libertà d’espressione non si può includere l’incitamento all’odio. Ecco perché la libertà d’espressione, garantita dalla Costituzione, dev’essere bilanciata dal rispetto della dignità umana“.

Chiaro anche, secondo Zan, il confine tra libertà d’espressione e violazione della dignità umana: “Più che la mia opinione, è importante quanto afferma a questo proposito la Cassazione nella sentenza del 23 giugno 2015, in riferimento all’odio razziale o etnico. Non è un qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, ma dev’essere motivato ‘da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori’. E ancora la Cassazione spiega che il giudice, tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, ‘deve assicurare il contemperamento dei princìpi di pari dignità e di non discriminazione con quello della libertà d’espressione’. Con lo stesso criterio guardiamo ai reati lesivi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Come vede, c’è una giurisprudenza consolidata. Sarebbe impossibile inventarsi derive rischiose“.