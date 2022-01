Lil Nas X denuncia il trattamento riservato agli artisti queer dall’industria musicale

2 minuti di lettura

Lil Nas X (@lilnasx) è stato recentemente intervistato da CBS Sunday Morning sulla sua carriera e sull’essere un artista apertamente queer nel mondo della musica. Il cantante 22enne ha avuto parole poco confortanti a riguardo, parlando di come l’industria musicale chieda agli artisti di “bonificare” il loro orientamento sessuale o la loro appartenenza alla comunità LGBTQIA+ per avere successo o per non essere troppo disturbanti davanti al grande pubblico.

Lil Nas X ha ottenuto un successo mondiale grazie alla hit “Old Town Road“, ed è proprio in quel momento che ha scelto di fare coming out tramite una serie di tweet criptici. Oggi, intervistato dalla CBS, il rapper dichiara di essersi sentito “genuino” e sincero con se stesso e gli altri solo in quel momento.

“Mi sento come se fossi decisamente molto più ‘fuori’ grazie al mio coming out”, ha detto alla CBS Sunday Morning. “È sempre stato, ‘OK, se sei gay, questo deve essere censurato. Non includiamo nulla di sessuale’. È come, ‘Sii gay senza essere gay. Non vogliamo sapere cosa succede dietro le porte chiuse, e non vogliamo che tu lo esprima.’”

Da quando ha fatto coming out, Lil Nas X è riuscito a liberarsi di molte barriere che occludevano la sua creatività. Questa decisione gli ha dato la forza di fronteggiare l’ipocrisia dell’industria musicale, che desiderava modellarlo a suo piacimento.

Il rapper ora è spregiudicato, il suo stile e la sua musica sono pieni di riferimenti sessuali, anche espliciti, e da quanto dichiarato dall’artista, questo aspetto è in contrasto con le aspettative riposte sugli artisti LGBTQ+ nell’industria musicale.

“C’era sicuramente un po’ di paura lì. Ci sarà sempre paura quando fai qualcosa che sta letteralmente cambiando la vita tue e degli altri. Ma bisogna semplicemente farlo”.

Dopo due anni dal coming out, la carriera di Lil Nas X è alle stelle, nel 2021 è stato eletto uomo dell’anno da GQ, gesto rivoluzionario per la nota rivista per gentleman. Il suo EP di debutto, Montero, è una celebrazione dell’amore e del sesso queer, e anche i suoi video musicali non esitano a descrivere la sua sessualità. Montero ha debuttato al numero 1 della classifica di Billboard, con tre brani al numero 1, ha raggiunto due miliardi di stream su Spotify e ha fatto guadagnare all’artista cinque nomination ai Grammy tra cui Album of the Year.

“Lo farò se voglio. E voglio che ogni altro artista si senta allo stesso modo”.

La dichiarazione finale è un atto di libertà per l’artista che più di ogni altro sta sdoganando la queerness e la sessualità anche e soprattutto nel mondo della musica ancora pieno di taboo e di etichette difficili da scrollarsi di dosso.

