Manuale per donne delle pulizie, Pedro Almodovar non girerà il film con Cate Blanchett

Attualmente sul set di Strange Way of Life, western a tinte gay con Manu Rios, Pedro Almodóvar ha annunciato che non adatterà Manuale per donne delle pulizie di Lucia Berlin, suo primo attesissimo fim in lingua inglese. Il film avrebbe avuto Cate Blanchett come protagonista, nonché produttrice esecutiva del progetto.

Almodóvar, che compierà 73 anni il prossimo 25 settembre, non ha mai accettato di girare film in lingua inglese, per quanto Hollywood gli abbia fatto la corte per decenni.

“È stata una decisione molto dolorosa”, ha confessato il regista a Deadline. “Sognavo da molto tempo di lavorare con Cate. Dirty Films è stata molto generosa con me per tutto questo tempo ed ero accecato dall’emozione, ma sfortunatamente non mi sento più in grado di realizzare questo film”.

I produttori di Dirty Films Blanchett, Andrew Upton e Coco Francini, hanno aggiunto: “Abbiamo il massimo rispetto per Pedro e il suo straordinario lavoro, e anche se le stelle potrebbero non essersi allineate, non vediamo l’ora di collaborare con Pedro ed El Deseo su un altro progetto futuro. La passione di Dirty Films per A Handbook for Cleaning Women e la voce unica e commovente di Lucia Berlin, piena di pericoli, gioia e perdite, non è diminuita e siamo entusiasti di continuare questo progetto con i nostri partner di New Republic.”

Il film quindi si farà, ma con un altro regista. Almodóvar potrebbe tornare al Festival di Cannes nel 2023 con Strange Way of Life, western interpretato da Pedro Pascal e Ethan Hawke, Manu Ríos, Pedro Casablanc, Sara Sálamo e Jason Fernández. Nel corso della sua straordinaria carriera, il regista spagnolo ha vinto 2 Oscar, 2 Golden Globe, 5 Bafta, 6 European Film Awards, 10 Goya, 2 David, 2 Cesar, un Leone d’oro alla carriera, un premio alla regia e uno alla sceneggiatura al Festival di Cannes.

Manuale per donne delle pulizie è edito in Italia da Bollati Borlinghieri, all’interno del libro La donna che scriveva racconti.

