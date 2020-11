Omofobia in famiglia: fuga dalla Romania al Regno Unito durante la pandemia da Covid-19

Quando l’omofobia da parte dei propri genitori diventa insostenibile, non c’è pandemia che tenga: bisogna uscire il prima possibile da quella casa. La casa dove sei cresciuto, dove hai avuto tanti momenti felici e tristi. Quando i tuoi genitori non ti accettano perché omosessuale, l’unica cosa da fare è fuggire. E così ha fatto John Ionut Mocanu. Dalla Romania, dove viveva con i suoi genitori, è scappato in Regno Unito.

Ha preferito fare la fame, vivere senza un tetto sopra la testa, affrontare la pandemia da solo, pur di non rimanere un attimo in più con quei genitori omofobi.

Da Iași, città rumena, il ragazzo 19enne lascia il suo paese, dopo essere stato rinnegato dalla famiglia. Arrivato lo scorso anno in Regno Unito, Nottingham, aveva trovato un lavoro che però ha perso in aprile, a causa del Covid 19.

Ho sentito che uno dei miei amici viveva a Nottingham, e dopo un paio di mesi a Londra, quindi mi sono trasferito lì. Sono andato porta a porta in bar, negozi, caffè e ristoranti per chiedere un lavoro, e poi una pasticceria mi ha preso.

Il tracollo per John a inizio pandemia

Quando la pandemia ha iniziato a mettere in crisi i locali, la pasticceria ha dovuto licenziare il ragazzo. Senza un lavoro, John non poteva richiedere sussidi o altri aiuti da parte dello Stato, e così ha dovuto ripiegare sugli enti di beneficienza, che però più di un pasto caldo non hanno potuto fare nulla.

Ho passato una settimana a dormire per strada in un parcheggio. Ho contattato un ente di beneficenza per senzatetto dopo l’altro, e mi hanno fornito del cibo e mi hanno parlato in videochiamata, ma non hanno potuto fare molto altro. E ho solo pianto e pianto perché ero così scioccato.

E come uno spettro, è tornata a tormentalo anche l’omofobia. Quell’odio che pensava di aver lasciato in Romania. Tra i suoi coetanei e conoscenti, il fatto che fosse gay era un problema che li ha fatti allontanare. Così, a 20 anni, John ha sperimentato il bullismo omofobico.

Solo con l’aiuto di una ragazza ha potuto trovare un luogo coperto dove riposare, ma ha avviato una raccolta fondi in modo da racimolare qualche soldo per sopravvivere. Nella raccolta fondi, ha scritto: