Oscar 2022, anche Elliot Page e Lady Gaga tra i presentatori. Sarà notte queer ad Hollywood?

Domenica notte andrà in scena la 94a edizione degli Academy Awards, con Lady Gaga, Elliot Page e Stephanie Beatriz chiamate a presentare una statuetta. L’ufficialità è arrivata nelle ultime ore, con Elliot alla sua prima apparizione Academy dopo il coming out come uomo FtoM, Gaga di nuovo sul palco dopo il trionfo del 2019 con “Shallow” e Beatriz, bisessuale dichiarata, ‘voce’ di Mirabel Madrigal nel film d’animazione Encanto. Titolo Disney, quest’ultimo, favorito per l’Oscar animato al cospetto di Flee, capolavoro queer candidato anche come miglior documentario e miglior film straniero.

“Una delle cose a cui penso spesso è che la mia stessa esistenza è una sorta di lettura politica. Perché sono un’immigrata, sono una donna, sono latina e sono queer . Quindi tutte queste cose insieme, costituiscono chi sono, e solo il fatto che io sia viva, è una cosa bella, fantastica, a volte spaventosa“, ha confessato Beatriz alla rivista Out lo scorso anno. Grande attesa anche per Elliot Page, che ha dichiarato il proprio essere uomo transgender a fine 2020. Nel 2008 Page venne candidato all’Oscar come miglior attrice protagonista grazie a Juno. Premio poi assegnato a Marion Cotillard per La Vie en Rose. Sarebbe onestamente straordinario se Elliot potesse presentare la categoria “miglior attore”, assegnando l’Oscar al miglior suo collega dell’anno.

Ma la notte degli Oscar 2022 potrebbe trasformarsi in una delle più LGBTQ+ dell’ultimo decennio. Il Potere del Cane di Jane Campion, film western contro la mascolinità tossica con protagonista un allevatore represso e omofobo di inizio ‘900 (Benedict Cumberbatch), ha strappato 12 nomination ed è il vero favorito della vigilia (ma occhio a Coda, in clamoroso recupero), mentre Flee di Jonas Poher Rasmussen, come detto, ha riscritto la storia con 3 candidature mai viste prima in 93 anni di Academy: miglior film straniero, d’animazione e documentario. Al centro della trama la vera storia di un rifugiati gay afgano.

Kristen Stewart, attivista LGBTQ nonché bisessuale dichiarata, è in corsa nella categoria miglior attrice per Spencer di Pablo Larrain, in cui interpreta la principessa Diana, mentre nessuno potrà battere la strepitosa Ariana DeBose di West Side Story tra le attrici non protagoniste. Ariana è orgogliosamente e dichiaratamente queer, come più volte ribadito anche nei discorsi d’accettazione di questa lunga stagione di premi, che l’ha vista vincere tutto quel che c’era da vincere. Golden Globe, Screen Actors Guild Award, Critics’ Choice Award e BAFTA. L’en plein dei sogni.

Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles si esibiranno live Beyoncé, in corsa per una statuetta con Be Alive, canzone tratta dal film King Richard, e Billie Eilish, data come vincitrice grazie a No time to Die, brano portante dell’ultimo 007. L’Italia, purtroppo, potrebbe rimanere a bocca asciutta. È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino dovrebbe soccombere dinanzi alla forza di Drive my Car di Ryūsuke Hamaguchi, nominato anche come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura. Luca di Enrico Casarosa dovrebbe uscire sconfitto dalla gara animata contro Encanto e I Mitchell contro le macchine, mentre Massimo Cantini Parrini, in corsa con gli abiti di Cyrano e un anno fa scippato di un Oscar per i clamorosi costumi di Pinocchio, potrebbe cedere alla forza di Jenny Beavan, già due premi Oscar vinti e autrice dei costumi di Crudelia.

