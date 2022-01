OutInChurch, 125 dipendenti o collaboratori della Chiesa tedesca fanno coming out in tv

2 minuti di lettura

“Come Dio ci ha creati” è il titolo di un documentario ADR, sistema televisivo pubblico tedesco, che ha visto 125 dipendenti o collaboratori della Chiesa tedesca fare pubblicamente coming out. Tutti insieme appassionatamente. Di fatto, il più grande coming out di massa della storia del cattolicesimo, che ha coinvolto preti, suore, educatori, insegnanti, dottori e infermiere delle cliniche cattoliche, impiegati della curia.

Il documentario, realizzato da Hajo Seppelt, Katharina Kühn, Marc Rosenthal e Peter Wozny, è andato in onda ieri sera in prima serata su “Das Erste”. Monika Schmelter ha percorso più di 130 chilometri ogni giorno per andare al lavoro, pur di nascondere la sua relazione lesbica ai colleghi. Per 40 anni lei e Marie Kortenbusch hanno tenuto segreta la loro relazione e hanno costruito una doppia vita. Schmelter lavorava alla Caritas, Kortenbusch era un insegnante di religione. Oggi le due donne sono in pensione e si sono sposate all’inizio del 2020. Chiedono semplicemente lo stop alla discriminazione. #OutInChurch il nome dato a questa iniziativa, con molte delle persone coinvolte che hanno chiesto l’anonimato, temendo ripercussioni.

Tutti quanti chiedono un cambiamento nel diritto al lavoro all’interno della Chiesa, in modo che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non siano più motivo di licenziamento. Questo perché l’autonomia garantita dalla Costituzione tedesca permette alla Chiesa di stabilire le sue regole interne. I dipendenti della Chiesa cattolica devono aderire ai principi della fede e della morale nei loro contesti privati ​​e professionali. Di conseguenza, l’omosessualità può costare il proprio lavoro. La ragione di ciò risiede nella cosiddetta clausola di fedeltà, che sottolinea come i dipendenti siano impegnati ad essere leali nei confronti dell’insegnamento cattolico. Parte dell’insegnamento vede il sesso al di fuori del matrimonio eterosessuale come un peccato, che non dovrebbe essere praticato.

Si chiede poi la rimozione dall’insegnamento della Chiesa di tutte quelle dichiarazioni diffamatorie nei confronti dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, e inoltre che non venga più loro negato l’accesso ai sacramenti cattolici e a tutti i campi professionali della Chiesa. Il pastore Bernd Mönkebüscher di Hamm ha rivelato che la campagna è stata ispirata da #ActOut, che lo scorso anno vide 185 attori e attrici tedesche fare pubblicamente coming out.

Elisabeth Kula, capogruppo parlamentare di Die Linke nel parlamento statale dell’Assia, è rimasta colpita dal documentario: “Ho lasciato la Chiesa cattolica poco prima che io e mia moglie ci sposassimo. Naturalmente c’erano molte altre ragioni. Tuttavia, sono felice del movimento all’interno della chiesa e delle persone coraggiose che stanno compiendo questi primi passi per tutti gli altri, grazie!“.

Ralf Klein, parroco di due chiese, ha giustamente sottolineato come “se io come prete prometto di non avere relazioni sessuali, la questione se io sia etero o omosessuale diventa irrilevante. Io voglio far parte della Chiesa, non permetto che mi si costringa a fare coming out“. Ma Ralf e altri 124 dipendenti hanno avuto il coraggio di farlo, per dire basta ad una discriminazione secolare.

© Riproduzione Riservata