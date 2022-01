Pechino 2022, Gus Kenworthy rappresenterà per la prima volta la Gran Bretagna – la gallery social

2 minuti di lettura

Nel 2014 medaglia d’argento ai Giochi olimpici invernali di Soči 2014 con la maglia degli Stati Uniti d’America, Augustus Richard “Gus” Kenworthy parteciperà anche ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ma in rappresentanza del Regno Unito. Lo sciatore freestyle, nato in Inghilterra e con mamma inglese, ha infatti ottenuto la cittadinanza britannica nel 2019, iniziando a gareggiare per la Gran Bretagna a fine anno. Kenworthy sarà alla terza olimpiade, la 1a con la maglia inglese.

Kenworthy ha conquistato uno dei 21 pass andati sciatori e snowboardisti del Team GB. Si pensava che Gus dovesse saltare l’appuntamento cinese, causa commozione cerebrale in allenamento e Covid-19 nel 2021, ma il miracolo è invece diventato realtà nel fine settimana. Nel 2014 Kenworthy ha sbalordito alle Olimpiadi di Sochi con un fantastico 2° posto, per poi fare pubblicamente coming out nel 2015. A Pyeongchang 2018 si è classificato 12º nello slopestyle, dopo aver subito un grave infortunio alla mano e aver stroncato gli omofobi sui social. Al suo fianco al traguardo, con tanto di bacio poi diventato virale, c’era l’attore e drammaturgo Matthew Wilkas, suo compagno fino al 2019.

Da quando ha fatto coming out, Gus è diventato fiero sostenitore dei diritti LGBT, nonché attivista a 360°. Negli anni ha pubblicamente criticato l’omotransfobia di Mike Pence e Donald Trump, disertando il ricevimento degli atleti olimpici alla Casa Bianca nel 2018, nonché il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah.

Nel 2019 Gus ha esordito in qualità di attore nella serie televisiva American Horror Story, nei panni di Chet Clancy. Successivamente ha preso parte a RuPaul’s Drag Race, All Stars 4, episodio 3, “Snatch Game of Love”, come uno degli scapoli disponibili, oltre ad affiancare Colton Underwood nella docuserie Coming Out Colton, interamente centrata sull’ex star del football USA.

Quando si pensava che la sua carriera sportiva fosse conclusa, il colpo di coda con vista su Pechino. Perché Gus Kenworthy vuole evidentemente chiudere in bellezza, vincendo un’altra medaglia olimpica. La prima da gay dichiarato.

