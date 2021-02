10 persone intersessuali famose

Persone intersessuali famose

Essere intersessuale, come abbiamo spiegato in un nostro precedente articolo, non equivale ad essere malati e non vuol dire avere un determinato orientamento sessuale differente, per esempio, da omosessuale.

Sembra quasi scontato per molti affermare questo. Tuttavia, non tanti sanno cosa vuol dire intersex.

In ambito medico (dove si presume ci sia maggior informazione a riguardo), ad esempio, si ha spesso una concezione confusa, erronea, fuorviante dell’intersessualità. Assistiamo, nonostante le maggiori conoscenze a nostra disposizione, ad una vera e propria medicalizzazione.

Come spiega il sito Intersexiste, “se una persona è stata medicalizzata, le è stata assegnata una sindrome che tenta di spiegare come la sua biologia diverga dalla norma… In queste definizioni l’attenzione medica è rivolta soprattutto al genere da assegnare alla nascita e alla forma dei genitali, attraverso uno studio dei cromosomi, dei marker genetici, delle gonadi, degli ormoni, degli organi riproduttivi, dei genitali e delle caratteristiche secondarie del sesso. Queste definizioni possono tralasciare il rispetto per la varietà biografica dell’individuo, e spesso, a livello di ricerca medica, manca anche attenzione al complessivo stato di salute della persona”.

Ancora l’intersessuale viene visto come freak, come un errore della natura. Ancora molti medici tendono a consigliare ai genitori di adeguare la forma dei genitali esterni ad uno dei due sessi, maschile e femminile. Ancora non vengono rispettate le vite della persona intersessuali, a cui non è data la possibilità di decidere liberamente sul proprio corpo, una volta cresciute e competenti.

In questo articolo ti facciamo conoscere alcune persone famose intersessuali. Molte di queste hanno lottato in passato ed altre attualmente lottano affinché si conosca meglio a riguardo. Ecco chi sono.