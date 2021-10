Polonia, il bellissimo coming out di una coppia lesbica in difesa delle famiglie arcobaleno – VIDEO

2 minuti di lettura

Miłość Nie Wyklucza, organizzazione non governativa che promuove i diritti LGBT+ in Polonia, ha lanciato la campagna Jesteśmy rodziną (Siamo una famiglia) per rimarcare l’esistenza e normalizzare le “famiglie arcobaleno” che vivono in Polonia. I video pubblicati on line nascono proprio per favorire una maggiore comprensione nei confronti della comunità queer, mai come in questo momento colpita dall’omotransfobia di stato, con le celebri Free LGBT Zone solo recentemente rimosse dopo le minacce UE.

Il primo video della campagna presenta Milena e Ola, mamme di Tadzik ed Edzio. Le due donne si sono conosciute 14 anni fa, a un festival musicale, e da quel momento non si sono mai più lasciate. I genitori di Milena “sono rimasti scioccati” quando ha detto loro della sua relazione con Ola, poliziotta di professione. Stava “con un uomo da una dozzina d’anni ed era sposata da parecchi anni” e “avevano due figli insieme”.

“Loro [i suoi genitori] pensavano che sarebbe stato tutto molto normale: marito, moglie e due figli”, ha ricordato Milena. “Ma la vita può sorprenderti”. Anche i genitori di Ola hanno avuto una reazione simile, ma la coppia ha dato loro il tempo di adattarsi. Dopo alcuni giorni di silenzio, il padre di Ola le ha telefonato prima di andare al supermercato per chiederle, “Quante uova vuoi?”. Era “come se non fosse successo niente”.

Oggi la coppia vive felicemente con i due figli. Milena ha sottolineato come i “ragazzi abbiano questo legame incredibile con Ola”, con il piccolo Edzio che con orgoglio va in giro a dire “che ha due mamme”. Fare coming out come famiglia, e non solo come persone singole, è stata una “decisione difficile” per la coppia, ma alla fine “catartica e liberatoria”. “Vai e dici: ‘Questa è la mia ragazza e abbiamo dei bambini'”, ha precisato Milena. “Ti confronti con gli altri. Sei schietto al riguardo. ‘Beh, questo è quello che sono. E se non lo accetti, addio’. È solo sincerità con voi stessi, i vostri figli e con questa relazione… perché dovreste vergognarvi dell’amore?”.

L’ONG dietro il video, Miłość Nie Wyklucza, ha ribadito che le famiglie arcobaleno polacche “vogliono sicurezza e un futuro pacifico”, come tutti.