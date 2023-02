Rachele Scarpa tra rossetti e Sanremo gender replica alla destra: “Non siamo la vostra arma di distrazione di massa” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Pochi giorni fa quella che doveva essere una discussione unitaria per votare l’istituzione di una commissione di inchiesta contro la criminalità organizzata è diventata il palcoscenico di Giovanni Donzelli, coordinatore di Fratelli d’Italia e Vicepresidente del Copasir, che ha utilizzato informazioni riservate per attaccare il Partito Democratico, facendo da megafono alla criminalità organizzata e svilendo la prerogativa parlamentare dell’ispezione nelle carceri.

24 ore dopo, mentre imperversava la bufera dentro e fuori dall’aula, un’altra esponente del suo partito, ovvero l’onorevole Maddalena Morgante, se l’è presa con Rosa Chemical e il presunto “gender” che si appresterebbe a travolgere Sanremo, sviando così la polemica legata a Donzelli, il coinquilino Dalmastro e il Copasir. Una scelta assolutamente voluta di “distrazione di massa“, secondo Rachele Scarpa, neo deputata Pd orgogliosamente e dichiaratamente bisessuale/pansessuale.

Scarpa, via Instagram, ha replicato a Fratelli d’Italia con un geniale video di 200 secondi in cui ha smontato pezzo dopo pezzo la solita trovata della destra nazionale, sempre pronta a sviare l’attenzione quando si trova in difficoltà infangando la comunità LGBTQ, tirando in ballo le famiglie arcobaleno, il presunto “gender” e i nostri diritti. E se Maddalena Morgante ha attaccato Rosa Chemical perché nel suo brano festivaliero canta la vita di un uomo che indossa il rossetto, Scarpa ha ricostruito quanto avvenuto alla Camera truccandosi in ufficio.

“Di testi dissacranti Sanremo ne ha visti tanti e questo non mi sembra neanche uno dei più spinti. Si cerca sempre una distrazione e il bersaglio è sempre la comunità queer. Quando Fratelli d’Italia fa un errore grosso trova sempre qualcos’altro di cui parlare, un fantoccio, una categoria da macchiettizare, e non a caso sono sempre le categorie più fragili. La comunità LGBT, i migranti, gli studenti. In piena solidarietà con la comunità queer italiana e la libera espressione della sessualità, anche di quella fluida, ho deciso di raccontarvi della cosa di vera rilevanza in Italia, in questi giorni, truccandomi in ufficio“.

Ed è qui che Rachele, in poco più di un minuto, ha perfettamente riassunto quanto avvenuto, facendo anche chiarezza dinanzi al gran baccano degli ultimi giorni, spesso assai poco esaustivo. “Quindi abbiamo un sottosegretario che fa le soffiate, un vicepresidente del Copasir che non sa tenere la bocca chiusa ma dovremmo tutti quanti preoccuparci del fatto che Rosa Chemical sarà a Sanremo e canterà una canzone su un uomo che si mette il rossetto in ufficio. Bah”.

Pungente, puntuale, perfetta. E a seguire il testo di Made in Italy, brano di Rosa Chemical da noi già ascoltato e ‘recensito’ che ha a tal punto ‘sconvolto’ la deputata di Fratelli d’Italia che a suo dire andrebbe a “minare l’identità dell’uomo e della donna”. O molto più semplicemente, un pezzo del suo partito andato incontro ad un assurdo inciampo firmato Donzelli – Dalmastro.

Testo – Made in Italy – Rosa Chemical

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco

L’uomo vitruviano

Io sono il tuo Leonardo

E a ma ma marama

Sì le piaccio (eh)

E pa pa parapa

Non gli piaccio

A te

Te

Te

piace un altro

E okay

Nel mio letto c’è spazio

Maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rosseto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e melio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Ehm ehm

Babababadibubum

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Babababadibubum

Hey sexy lady

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Ahah

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

La festa (made in Italy)

La voglia (made in Italy)

I piedi (made in Italy)

L’Italia (made in Italy)

© Riproduzione Riservata