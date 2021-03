Ralph Fiennes difende J.K. Rowling dalle accuse di transfobia: “Odio inquietante nei suoi confronti”

< 1 minuto di lettura

58enne divo britannico, 2 volte nominato agli Oscar, 4 ai SAG e 5 ai Golden Globe, Ralph Fiennes è stato l’innominabile Lord Voldemort cinematografico in Harry Potter. Personaggio che l’ha reso immortale agli occhi del grande pubblico, tanto da vederlo in prima linea nella difesa di J.K. Rowling, mamma del maghetto da mesi in trincea in una personalissima battaglia contro le persone transgender.

Se i giovanissimi attori della saga hanno duramente attaccato la scrittrice, vedi Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Evanna Lynch e Bonnie Wright, da parte degli adulti ci sono state prese di posizioni diverse. Dopo Robbie Coltrane, ovvero Hagrid, anche Fiennes ha voluto ‘difendere’ la scrittrice, donna più ricca d’Inghilterra. Via Telegraph, Ralph ha così preso posizione.

Non capisco tutto questo veleno diretto contro di lei. Posso capire che si tratti di un argomento scottante, ma trovo irrazionale tutto questo bisogno di accusare qualcuno. Trovo inquietante il livello di odio che le persone esprimono nei confronti di opinioni diverse dalle loro, così come la violenza nel linguaggio.



Peccato che sia stata proprio J.K. Rowling, un anno e mezzo fa, ad attaccare le donne trans, con scritti sempre più violenti e diffamanti, tanto dall’arrivare a parlare di “nuovo tipo di terapia di conversione per i gay” in relazione ai giovani trans e a promuovere l’e-commerce che vende merce transfobica. Chi semina odio, caro Ralph Fiennes, non può certamente stupirsi se raccoglie altrettanto.