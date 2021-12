Regali di Natale 2021: 10 idee queer per tuttə

5 minuti di lettura

Per selezionare alcune idee di regali per questo Natale 2021 alle porte che fossero queer e per tuttə abbiamo provato a spaziare in mille direzioni, per darvi suggerimenti diretti e specifici, ma anche per farvi venire qualche semplice idea che potreste poi interpretare a modo vostro.

Spunti per tutti i prezzi e per tutti i gusti.

L’hijab di Adidas è figo perché rivede in chiave sporty un capo simbolo e controverso di una certa cultura. Insomma mescola mondi. Questa è un’idea che potreste interpretare poi a modo vostro. La t-shirt con lo schwa (ə) potete cliccare e comprarla direttamente dal sito che vi suggeriamo, ma potreste farla tranquillamente nella stamperia sotto casa. La candela con il F*ck You è soltanto per dire: hey, provate a fare qualche regalo riot, è sempre giusto diffondere un sano spirito rivoluzionario. E se vi diranno che siete superficiali e che la rivoluzione non si fa con una candela regalata durante una consumistica abbuffata natalizia occidentale, è il momento giusto per tirare fuori il dito medio. Il telo mare in spugna con la bandiera pride progressive potete forse anche provare a stamparla voi su una spugna bianca, magari di cotone (sempre dallo stampatore sotto casa). Lo smalto vegan: abbiamo segnalato il più economico, ma prendete lo spunto e cercatene mille altri vegan, bio e con color super queer. Rambaldi, Burlon, Valentino… sono brand che si sono dimostrati amici, ciascuno a modo suo. La raccomandazione è di cercare sempre di non dare soldi a chi non è esattamente nostro amico. Potete poi regalare alberi da piantare, potete ovviamente fare beneficenza (su questo non ci siamo permessi di dare suggerimenti), potete prendere spunto dal Ghettolimpo di Mahmood per regalare manga o altri fumettibrutti 🙂, regalare poesie <3. Speriamo di essere riusciti a mettervi addosso una matta voglia di fare regali comunque queer.

HIJAB ADIDAS

Come già proposto anche da Benetton con Ghali (ma non ne hanno più disponiobili), lo hijab è super cool da uomo e da donna. Questo di Adidas, con le bande riconoscibili, mescola culture e controculture e diventa must-have. Idea regalo super. 24 € > compra QUI >

T-SHIRT WE ARE ALL HUMANS

Ever green (ma anche ever dream) la t-shirt di tutte le rivoluzioni una rivoluzione. Per amichə da corteo o per chi non sfila mai. 16,99 > € compra QUI >

SCIARPA A CUORI MARCO RAMBALDI

Felpa strappa-amore deliziosa da Marco Rambaldi. Lavorazione a intarsio di cuori e cuoricini multicolor, frangia millefili arcobaleno, Made in Italy (contiene 15% di Alpaca). 223 € compra > QUI >

CANDELA F*CK YOU MA FATTA A MANO

Fatta a mano, cera di paraffina, dal calco di una mano vera, copiata dalla famosa scultura di Cattelan, che l’aveva copiata all’umanità. Detta anche Candela Dito Medio. Da usare soltanto con ironia, a meno che il regalo di Natale non sia il momento giusto per far capire qualcosa a qualcuno. Buon regalo per queer riottosə sempre prontə alla protesta. 40 € > compra QUI >

TELO SPUGNA PRIDE PROGRESSIVE FLAG

TELO SPUGNA PRIDE PROGRESSIVE FLAGAsciugamano telo mare spugna con bandiera pride progressive. Iconica, classica, ma aggiornata. Non siamo riusciti a trovarla in 100% cotone, intanto accontentiamoci di questa 52% cotone, 48% poliestere. Made in China, stampata in USA. 39,62€ > compra qui >

REGALA UN ALBERO

Regalare, adottare un albero. Ci sono vari siti per farlo, per questo vi forniamo il link a una lista. Alcune piattaforme, forse un po’ esagerando, seguono anche tutte le tappe della crescita della pianta, con dirette via internet (ma il consumo di energia? Bah!). A voi la scelta sulla piattaforma più coerente. L’idea regalo è comunque super. prezzi vari € > compra QUI >

MAHMOOD – GHETTOLIMPO: IL MANGA

Le canzoni dell’album pop italiano più musicalmente audace dell’anno diventano soggetti per storie manga. Coinvolti nel progetto alcuni tra i migliori disegnatori italiani. 18,90€ > compra QUI >

BERMUDA ROSA LAMINATO VALENTINO

Bermuda oversize in tessuto laminato rosa e logo Valentino embossed, regalo queer per la notte di Capodanno. 1100 € > compra qui >

LE ULTIME POESIE DI MARIANGELA GUALTIERI

Se non l’avete ancora scoperta, compratene due copie. Una per voi e una per la persona a cui volete regalare le poesie di Mariangela Gualtieri. Fate e fatevi questo regalo. 9,50€ > compra QUI >

SHORT LOVE IS LOVE MARCELO BURLON

Prima che multinazionali e fashion brand si occupassero della comunità LGBTQ+, qualcuno come Burlon rivendicava la propria appartenenza e gettava sassi negli stagni. Questi short sono dalla collezione LOVE IS LOVE che ogni anno County of Milan dedica al Pride. 245 € > compra qui >

CUSCINO JUST BREATH THROW

Cuscino con stampa ironica che non necessita di spiegazioni. 16cm X 16cm. 16 € > compra QUI >

SMALTO VEGAN CAFFELLATE

Primo smalto ad aver rimosso qualsiasi elemento nocivo per la salute umana già 30 anni fa. Certificato Vegan Ok. Colore scelto: caffellatte o nude-beige. 3.50 € > compra QUI >

T-SHIRT SCHWA (ə)

L’icona del momento – e del futuro – atterra sulla t-shirt più now possibile. Qui la stampano a 23 € per tutte le taglie e i generi, ma potete cogliere l’idea e stamparvela in quei negozi di stamperie che ci sono in ogni città. Naturalmente, nessuno può rivendicare diritti sullo schwa (ə).

LIL NAS X TOP BY JEAN PAUL GAULTIER

Edizione limitata in 666 pezzi per il top stretchy stampa all over realizzato da Jean Paul Gaultier per la star più queer del globo. 391 € > compra qui >