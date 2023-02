San Valentino 2023, ecco come l’hanno festeggiato le coppie vip LGBTQI+ – la gallery social

0:00 Ascolta l'articolo

San Valentino 2023 è andato in archivio con non poche coppie dichiaratamente LGBTQI+ che hanno voluto festeggiare la festa degli innamorati, dando così ulteriore visibilità alla “normalità” dell’amore tra persone dello stesso sesso, banalmente identico a quello delle cosiddette “coppie tradizionali”.

Neil Patrick Harris ha festeggiato il 14 febbraio insieme a suo marito David Burtka, sposato nel 2014, e ai due figli Harper Grace e Gideon Scott, mascherati nel pieno del carnevale. Sarah Paulson ha pubblicato una foto dell’amatissima Holland Taylor scrivendo semplicemente “The Only”, mentre Ben Platt e Noah Galvin si sono concessi un dolce bacio sulla spiaggia.

Sempre in spiaggia, ma abbracciati ad ammirare il mare, Greg Berlanti e Robbie Rogers, con l’ex giocatore di football Colton Underwood sorridente insieme all’amato Jordan C. Brown e Kevin McHale abbracciato ad Austin P. McKenzie. Fabiola Valentín e Mariana Varela, ovvero Miss Argentina e Miss Porto Rico, sono apparse di rosso vestite in tutta la loro bellezza, mentre Jesse Tyler Ferguson di Modern Family ha pubblicato una foto di Justin Mikita al fianco di uno scheletro con scritto “non c’è nessuno con cui preferirei invecchiare piuttosto che con te“. Altra bellissima foto dalla spiaggia per Polo Marin e Bernardo Abascal, con l’attore messicano che ha scritto “I pinguini si accoppiano per la vita“.

Dolcissima la dichiarazione firmata Dylan Meyer nei confronti dell’amata Kristen Stewart: “Una volta ho trasformato cento dollari in 1400 dollari in un casinò di Pittsburgh. Stavo giocando a dadi (la mia prima volta in assoluto) e quando è stato il mio turno non ho tirato un sette per quarantacinque minuti di fila. Gente sconosciuta si stava arricchendo grazie alla mia serie, mi davano patatine e shot di tequila come mancia. Tifavano per me, applaudendomi. Chiamavano i loro amici/colleghi/ex mogli tossiche per parlargli della mia straordinaria impresa. Ero l’eroe del popolo, una leggenda. In sottofondo si sentiva Bennie e i Jets. Anche i miei capelli erano bellissimi. Ma anche tutto questo, ovvero l’apice raggiuno nel mio breve tempo sulla terra, non si avvicina lontanamente a come ci si senta a passare un lunedì sera in tuta con te, buon San Valentino“. Tanti cuoricini Instagram, invece, per Ellen DeGeneres e Portia De Rossi e Ricky Martin insieme a Jwan Yosef.

Dall’Italia foto di coppia per Alberto Matano e Riccardo Mannino, sposi la scorsa estate, mentre Marco Carta ha ieri svelato di essersi fidanzato, pubblicando la prima immagine di coppia con il nuovo compagno. Serata teatrale per Eva Grimaldi e Imma Battaglia, invece, salite a Milano per assistere alla prima del nuovo spettacolo con Barbara D’Urso attrice.

