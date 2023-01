Sanremo 2023, Chiara Ferragni dona il proprio compenso all’associazione Donne in Rete contro la Violenza

0:00 Ascolta l'articolo

A poco meno di un mese dal via del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni, che co-condurrà la serata di apertura e di chiusura della kermesse canora, ha annunciato di aver devoluto l’intero compenso della sua partecipazione all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza).

“In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia. Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni. Un grazie anche alla Rai e ad Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile”.

Ferragni, che non è chiaro quanto abbia preso dalla Rai per co-condurre due serate di Sanremo 2023, ha poi sottolineato come “in questo momento più che mai penso sia importante parlare di tutti i tipi di violenza di cui le donne sono vittime”.

Un aiuto concreto, il suo, che ricorda quanto fatto da Tiziano Ferro nel 2020. All’epoca il cantante di Latina diede in beneficenza l’intero compenso delle sue 5 serate in qualità di super ospite a 5 associazioni della sua città: Avis; Lilt (la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori); Centro Donna Lilith (che dal 1986 si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai minori vittime di maltrattamenti); Associazione Valentina Onlus (che su base volontaria offre assistenza ai malati oncologici) e l’Associazione Chance For Dogs, che si prende cura dei cani randagi e abbandonati.

Immediata e piccata la replica di Selvaggia Lucarelli, da sempre molto attenta ai Ferragnez e a tutto ciò che gli ruota attorno. “Ovviamente, puntuale come ogni sua mossa mirata a lucidare la reputazione, il suo cachet di Sanremo andrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta in silenzio, ma annunciata in una apposita conferenza stampa“, ha scritto su Instagram la giudice di Ballando con le Stelle, che aveva recentemente criticato Ferragni per la sua annunciata beneficenza derivante dalle vendite di un pandoro, a detta della giornalista “finta”.

A co-condurre Sanremo 2023 sarà Gianni Morandi, spalla fissa di Amadeus per 5 serate, oltre a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, conduttrice di Belve. Il direttore artistico annuncerà a breve le altre due co-conduttrici. Tra le papabili Alessia Marcuzzi, Sabrina Impacciatore, Emanuela Fanelli e Sofia Goggia.

