Silvia Toffanin non condurrà il Festival di Sanremo 2023. L’annuncio ufficiale è arrivato poche ore fa attraverso i profili social di Mediaset.

Secondo quanto diramato con il comunicato stampa ufficiale, infatti, la conduttrice di “Verissimo” sarebbe stata realmente contattata da Amadeus ma avrebbe declinato l’invito a partecipare alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2022, “in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche“, come riportato dall’ANSA.

La notizia sulla sua presunta partecipazione alla kermesse canora in qualità di co-conduttrice ha iniziato a circolare sul web proprio in occasione delle festività natalizie, alimentando delle suggestioni dei fan della nuova regina di Cologno Monzese che speravano di vederla – almeno per una sera – sul palco dell’Ariston al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus.

Così, in pochissimo tempo, il rumors si è auto-alimentato diventando immediatamente una notizia data per certa anche se mancava l’ufficialità. Proprio per questo motivo, Mediaset si è vista costretta a rilasciare una nota stampa ufficiale con la quale ha puntualizzato la propria disponibilità nel far partecipare al Festival di Sanremo i volti del proprio enturage ma confermando l’assenza, almeno per quest’anno, dell’amatissima Silvia Toffanin.

“In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sara’ presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico – si apprende – Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche“, enunciava il comunicato stampa ufficiale pubblicato sui social.

Insomma, almeno per quest’anno i fan di Silvia Toffanin dovranno accontentarsi di vedere la loro beniamina nel suo salotto pomeridiano (ndr. “Verissimo”) in attesa che anche per lei arrivi il momento del grande salto e della conduzione di una trasmissione di prima serata o perché no, nel 2024, proprio del Festival di Sanremo.

Intanto, però, il post con cui Mediaset annunciava l’assenza sul palco dell’Ariston di Silvia Toffanin è stato rimosso: che ci sia stato un dietrofront della conduttrice? Non ci resta che continuare a monitorare gli account del Biscione per scoprire tutta la verità al riguardo.

