Sisters, su Discovery + arriva il docufilm sulle gemelle drag pugliesi

2 minuti di lettura

Archiviata la prima storica stagione di Drag Race Italia, in arrivo in chiaro su Real Time il prossimo 9 gennaio, Discovery + rilancia con “Sisters – Una vita da Sogno“, docufilm da 60 minuti prodotto da Darallouche per Discovery Italia e in uscita in esclusiva sulla piattaforma streaming il 9 gennaio 2022.

Protagonisti Daniel e Domenico, gemelli omozigoti di Santeramo in Colle, in Puglia. Bravi infermieri d’ospedale di giorno, scatenate drag queen di notte, quando diventano le Sorelle Pompadur! La loro è una doppia vita, piena di passione e di contraddizioni, al centro di una fitta rete di relazioni familiari, lavorative e artistiche, contraddistinte dal calore del Sud, da tabù difficili da sfatare e dai sogni di un futuro cosparso di lustrini. Ma adesso le Sorelle Pompadur hanno una missione: convincere l’adorata mamma a presenziare a un loro spettacolo e ad accettare la loro eccentrica creatività.

Una storia che strizza l’occhio al divertimento portando con se un forte messaggio di inclusione, di profondo amore e di accettazione della cosiddetta “diversità”. E chissà se nel 2022, ovviamente in coppia, non le vedremo in qualità di concorrenti proprio a Drag Race Italia…

