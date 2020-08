Sitges, 22 arresti per una maxi-rissa a sfondo omofobo – VIDEO

Sitges è da sempre uno dei luoghi più LGTBI al mondo, eppure anche qui, a poco meno di 50 km da Barcellona, è avvenuta un’aggressione omofoba. Una maxi rissa che ha preso forma il 12 luglio scorso, con ben 22 giovani fermati per aggressione a 5 ragazzi. Sebbene il pestaggio al gruppo sia avvenuto in modo indiscriminato, ha presto preso piede l’aggravante per omofobia.

Sui social circola un video dell’attacco, che vede un ragazzo collassare a terra dopo aver preso un calcio sul fianco. In altre immagini si vedono gli aggressori utilizzare dei caschi da motociclista come armi.

Il 18 agosto la polizia di Sitges ha rivelato che gli arrestati sono tutti residenti a Sitges e nei comuni limitrofi, con un’età che varia dai 18 ai 22, con ben quattro minorenni. Gli aggressori sono di nazionalità spagnola, marocchina e uruguaiana. Inizialmente arrestati, sono stati rilasciati in attesa di arrivare in tribunale. Tra i 22, dieci sono stati citati con l’aggravante di un reato d’odio.

M’ho dieu de veritat que és il·legal enviar a picar pedra a Sibèria a tota aquesta fauna que ve al meu poble? Quina llàstima… A pic i pala tots!#Sitges pic.twitter.com/rDTJ4Oyj05 — Joan Rodríguez (@JoanMerinals) July 13, 2020