Solo 15 “Lesbian Bar” sono ancora aperti in tutti gli Stati Uniti d’America: un 2021 chiamato sopravvivenza

Sembra incredibile, ma in tutti gli Stati Uniti d’America sono rimasti in attività appena 15 bar/pub per lesbiche, neanche a dirlo ulteriormente messi a durissima prova dalla pandemia. Il Covid-19, come scritto mesi or sono, ha costretto decine di storici pub gay alla chiusura, ma anche i locali per donne che amano le donne stanno vivendo un momento assai lungo e complicato, come riportato da LGBTQNation.

“Per me non c’è alternativa, deve riaprire“, ha confessato al portale Lisa Canistracci, proprietaria del più antico bar per lesbiche d’America, ovvero il famoso Henrietta Hudson di New York. Durante il primo lockdown, Lisa è riuscita a sopravvivere grazie all’immancabile raccolti fondi on line. Ora, dinanzi al Covid che sembra non voler arretrare, l’inevitabile e doverosa trasformazione.

Il 17 aprile 2021 il bar, che prima della pandemia era essenzialmente una discoteca, riaprirà con un modello di business nuovo di zecca: “ci trasformeremo in una lounge e faremo un enorme chiosco all’aperto“. Il tutto con “Masterclass ma con un tocco queer” da tenere on line, con autori, comici, chef e altri professionisti in collegamento.

Parole simili sono arrivate da Moe Girton, proprietaria del Gossip Grill di San Diego. “Siamo resilienti, mi impegno. Sono impegnata con la comunità, impegnata con il mio staff. Siamo tutti una famiglia e ci prendiamo cura l’uno dell’altro e ce la faremo“. Prima della pandemia, l’80% degli affari del Gossip Grill proveniva dalle vendite di alcolici e dalla discoteca. Da marzo, Girton si è appoggiata esclusivamente al suo ristorante, oltre che a eventi virtuali creativi. Rispetto all’anno precedente, le perdite ammontano ad oltre il 60%. Si sopravvive. Esattamente come Canistracci, anche Girton ha sottolineato come la riapertura non sia solo una possibilità, ma debba diventare una realtà. “Voglio esserci per la nostra comunità, e non solo… per la nostra comunità femminile e la nostra comunità trans, ma anche solo per la comunità LGBTQ in generale. Dobbiamo sopravvivere, siamo uno degli ultimi bar lesbici d’America, e ca la faremo“.