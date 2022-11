TDOR 2022: anche Trieste in piazza contro la transfobia

2 min. di lettura

Il 20 Novembre si avvicina, e aumentano sempre di più gli appuntamenti italiani. Per chi ancora non lo sapesse, TDOR, Transgender Day of Remembrance è la giornata internazionale per commemorare le vittime di transfobia. Ci si incontrerà a Milano, Bologna, Roma (ben due tappe per 48 ore), Napoli, Monza, e anche a Trieste.

In collaborazione con le associazioni Arcigay Arcobaleno ODV e Euphoria Trans FGV, ci si ritrova presso lo Spazio Rosa, in Via Nicolò Bottacin, 4 alle 17. I partecipanti potranno portare con sé fiaccole, cartelli, e condividere testimonianze, pensieri, poesie in un momento di raccoglimento e riflessione su una dalle parentesi più buie dell’epoca odierna. Come indicano i dati e gli organizzatori dell’evento, il nostro paese detiene il più alto tasso di transcidi in Europa, con oltre 45 persone uccise dal 2008 (rivelate grazie alla stampa, e senza contare tutti quei nomi che non hanno raggiunto la prima pagina).

Ci si incontra per ribadire gli step fondamentali per andare avanti e non relegare le persone trans ai margini, ancor più dentro la nostra comunità non sempre unita e sensibilizzata come dovrebbe. Una solitudine quotidiana che spesso cadono in isolamento con esiti tragici, come il caso di Chiara, 19 enne di Napoli che si è tolta la vita lo scorso 24 Ottobre, Cloe Bianco, insegnante suicida a Giugno, Noah, ragazz* gender variant, che si è tolto la vita a 13 anni, o Elios, persona non binaria di 15 anni, che si è gettata dal quarto piano di una palazzina residenziale.

Solo alcuni dei nomi che restano sulla pelle e reclamano un risveglio generale, nella speranza che siano davvero gli ultimi.

Per l’occasione, il prossimo 24 Novembre verrà proiettato al Cinema Meliés di Perugia, “Nel mio nome“, documentario italiano di Nicolò Bassetti (qui la nostra recensione) che ripercorre le gioie e sogni del percorso di transizione di quattro amici. Lo spettacolo sarà completamente gratuito.

