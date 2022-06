Texas, spettacoli di drag queen vietati ai minori. La proposta repubblicana

2 min. di lettura

Chi ha paura di una drag queen? Bryan Slaton, 44enne membro della Camera dei rappresentanti del Texas dal 2021, ha annunciato di voler presentare una proposta di legge che vieterebbe ai minori di assistere a spettacoli drag. Con la papabile rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, il partito Repubblicano sta presentando proposte su proposte omotransfobiche, concentrandosi in particolar modo sulla comunità trans.

Ora l’attacco alle drag queen. Il 4 giugno scorso, il bar Mr Misster di Dallas, in Texas, ha ospitato uno spettacolo di drag per famiglie, in onore del Pride Month. L’evento ha offerto l’opportunità a giovani aspiranti artisti drag di mostrare il proprio talento. Presenti, e visibilmente divertiti, anche bambini. Sebbene lo show sia stato un successo tra i partecipanti, alcuni video diventati virali dello show hanno caricato a pallettoni i repubblicani. Bryan Slaton in testa, che si è così espresso.

“Gli eventi dello scorso fine settimana sono stati orribili e mostrano una tendenza inquietante in cui adulti perversi sono ossessionati dalla sessualizzazione dei bambini più piccoli”. “Come padre di due bambini, non porterei mai i miei figli a uno spettacolo di drag queen e so che nemmeno lo speaker Dade Phelan e il resto dei miei colleghi repubblicani lo farebbero. Proteggere i nostri figli non è sufficiente e la nostra responsabilità come legislatori si estende alla sessualizzazione che sta avvenendo in tutto il Texas”.

Una proposta, quella di vietare gli spettacoli drag a spettatori minori, che ha ovviamente suscitato un fiume di proteste e polemiche.

“Non si tratta di proteggere i bambini, si tratta di censurare ulteriormente la comunità LGBTQ+ e di togliere più diritti ai genitori“, ha dichiarato la democratica Jessica González. “Proteggiamo davvero i bambini passando ad un controllo delle armi con del buon senso“.

Anche il Texas Freedom Network ha condannato la proposta del legislatore su Twitter, scrivendo: “I nostri studenti stanno morendo a causa di sparatorie di massa e le nostre scuole sono cronicamente sottofinanziate… ma il nostro GOP pensa che questa sia una priorità?”. “Questa è chiaramente una distrazione mirata dai problemi reali che i nostri bambini ed educatori stanno affrontando”.

L’assurda proposta di Slaton arriva a pochi mesi dall’attacco del governatore del Texas Greg Abbott, alla comunità trans e alle rispettive famiglie. Abbott ha ordinato al Texas Department of Family and Protective Services di avviare indagini sui genitori con giovani trans. Ordine ‘frenato’ dal giudice Amy Clark Meachum, che ha emesso un’ingiunzione temporanea. Peccato che la Corte Suprema del Texas abbia annullato l’ingiunzione in tutto lo stato, facendo ripartire le indagini sui genitori di adolescenti trans.

