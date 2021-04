Zorzi vs. Salvini: “Una tragedia la sua petizione, e noi con 500.000 firme per il DDL Zan cosa dovremmo fare?” – VIDEO

2 minuti di lettura

Scontro virtuale fra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini. Tramite le Storie di Instagram, l’opinionista de L’Isola dei Famosi e il leader della Lega hanno battibeccato a proposito dei numeri sbandierati dal secondo per la petizione sull’abolizione del coprifuoco alle ore 22. “La libertà vince, grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose firme, il governo si impegna a rivedere già a maggio limiti, chiusure e divieti, a partire dal coprifuoco”, ha twittato il politico, sottolineando le oltre 100.000 adesioni all’istanza contro la misura del Governo.

Tommaso Zorzi ha replicato al messaggio trionfante di Matteo Salvini mettendo a confronto il risultato della petizione contro il coprifuoco con le sue statistiche social, poi con le firme per l’approvazione della Legge Zan, contro cui la Lega si è schierata sin da subito:

Per mettere alla prova i propri numeri garantiti, Tommaso Zorzi ha lanciato un’altra petizione – poi rimossa -, a dimostrazione della sua capacità di raccogliere consensi più rapidamente dell’avversario. Matteo Salvini, da parte sua, ha pubblicato lo sfogo dell’influencer accendendo i riflettori su coloro che hanno preso parte alla sua #nocoprifuoco. Una tecnica efficace per scaldare gli animi degli elettori:

Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche molto simpatico, voi 116.402 (ad ora) che in tre giorni avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete NIENTE. Io sono “quell’altro là” e la raccolta firme a cui avete aderito è solo “una petizione di merda” a confronto delle sue importantissime Storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di italiani, meno fortunati di lui.