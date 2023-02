Una terza persona è guarita dall’hiv dopo un trapianto di cellule staminali

0:00 Ascolta l'articolo

Un paziente di Dusseldorf di 53 anni ha visto sparire l’hiv dal proprio corpo dopo un trapianto di cellule staminali. È il terzo caso al mondo, dopo i primi due di Berlino e Londra, nonché la 5a persona conosciuta al mondo ad essere completamente guarita dalla sieropositività.

Il paziente era in cura per la leucemia, che si era sviluppata parallelamente alla sua infezione da hiv. Ad oggi, l’uomo non ha più alcun virus rilevabile nel proprio corpo, 4 anni dopo aver interrotto la sua terapia antiretrovirale (ART). Come riportato da Nature, la procedura di sostituzione delle sue cellule del midollo osseo con cellule staminali resistenti all’hiv da parte di un donatore ha ottenuto risultati incredibili.

“Oggi sono ancora più orgoglioso del mio team di medici che è riuscito a curarmi dall’hiv e allo stesso tempo, ovviamente, dalla leucemia“, ha commentato il paziente tedesco, al momento senza nome.

Timothy Ray Brown, nel 2007, e Adam Castillejo, nel 2019, erano stati sottoposti alla medesima procedura andando incontro al medesimo straordinario risultato. Ravindra Gupta, microbiologo dell’Università di Cambridge che ha guidato il team che ha curato Castillejo, ha sottolineato come l’ultimo studio confermi “il fatto che CCR5 è l’obiettivo più trattabile per ottenere una cura in questo momento”.

Il trapianto distrugge le cellule del sangue malsane sostituendole con quelle sane rimosse dal sangue o dal midollo osseo. La procedura è ad alto rischio e attualmente viene eseguita solo quando si trattano altre condizioni potenzialmente letali. “È davvero una cura, e non solo una remissione a lungo termine“, ha detto il dottor Bjorn-Erik Ole Jensen.

Jensen ha aggiunto: “Dopo la nostra intensa ricerca, possiamo confermare che è fondamentalmente possibile prevenire la replicazione dell’HIV su base sostenibile”. Il dottore ha precisato come siano ora necessarie ulteriori ricerche per garantire che questa procedura possa essere resa possibile al di fuori dell’estremo quadro attuale.

Ad oggi quasi 40 milioni di persone in tutto il mondo convivono con l’HIV, reso assolutamente gestibile dai farmaci attualmente in commercio. Il principio Undetectable = Untrasmittable, in tal senso, significa carica virale non rilevabile, con il rischio di trasmissione sessuale dell’hiv assolutamente nullo. La ricerca scientifica ha dimostrato che una persona sieropositiva che segue regolarmente la terapia e ha una carica virale stabilmente non rilevabile, non può trasmettere il virus.

