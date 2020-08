Ungheria omofoba: primo ministro Orban attacca la comunità LGBT e indica la Polonia come modello da seguire

Viktor Orban si fa portavoce dell’Ungheria omofoba, con una nuova dichiarazione in cui attacca la comunità LGBT. Lo ha fatto in occasione dell’inaugurazione di un nuovo monumento, realizzato in ricordo della Prima Guerra Mondiale. Al primo posto, nel suo discorso, ci sono le “radici cristiane”, fortemente in disaccordo con matrimonio egualitario, adozioni alle coppie dello stesso sesso e famiglie arcobaleno.

Orban ha incitato i Paesi vicini a preservare i valori tradizionali della loro cultura, contro l’apertura all’inclusione del resto d’Europa. E ha chiamato in causa anche la Polonia, visto dal primo ministro come un modello da seguire “grazie” alla sua linea anti-LGBT.

L’Europa occidentale aveva rinunciato a un’Europa cristiana. E ora sperimenta un cosmo senza Dio, con famiglie arcobaleno, migrazioni e società aperte.

Il monumento è una rampa lunga 100 metri, posizionata nei pressi del Parlamento, a Budapest. Il significato simbolico si riferisce a un nuovo appello che l’Ungheria lancia all’Europa, per una nuova e più forte alleanza. Un’alleanza, però, che condivida i concetti conservatori della loro politica. Un’Ungheria omofoba per un’Europa omofoba.

L’Ungheria omofoba segue il modello Polonia

Non è un segreto che Orban e il Pese intero non siano tolleranti nei confronti delle persone LGBT, posizionandosi quindi a fianco della Polonia. Queste due, infatti, sono le nazioni più omofobe di tutta Europa, con attacchi diretti da parte della politica.