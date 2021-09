Venezia 78, Pedro Almodovar ha inaugurato la Mostra del Cinema di Venezia con le sue madri imperfette

2 minuti di lettura

Anteprima mondiale e apertura della 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per Pedro Almodovar, tornato in concorso al Lido dopo oltre 30 anni con Madres paralelas, nelle sale d’Italia dal 28 ottobre. Al suo fianco la musa Penelope Cruz, che passa le proprie giornate chiusa in casa ad “aspettare e sperare di essere la prima destinataria dei miei copioni“, ha scherzato il regista spagnolo.

Ma è anche vero che se c’è un personaggio con le sue caratteristiche, sarà sempre lei la prima a cui manderà la sceneggiatura. L’ammiro moltissimo come attrice ma sopratutto è importante sapere che parliamo la stessa lingua. Sono un regista che chiede molto e lei mi da tutto quello che chiedo. Ha una fiducia cieca in me e questo ti dà coraggio, ti fa sentire forte. È una grande lavoratrice e quello di Janis è il ruolo più complesso che abbia mai scritto per lei.

Nel nuovo film di Almodovar due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Il regista ha ribadito il perché del proprio amore nei confronti di un cinema femminile, con storie di donne. “Da piccolo sono stato cresciuto, educato, da figure femminili onnipotenti e che per molto tempo mi hanno ispirato. Adesso volevo raccontare madri imperfette, con qualcosa da risolvere, prive di quel senso materno, spunto molto interessante da poter affrontare”.

Penelope Cruz, premio Oscar grazie a Vicky Christina Barcelona, ha ringraziato Pedro per aver contribuito in maniera determinata a lanciarla: “L’inizio della mia carriera lo devo proprio a lui. Il film è stato come intraprendere un viaggio intenso, un regalo, un onore, forse il personaggio più difficile che io abbia mai affrontato. Pedro sul set? Lo paragono ad un artigiano al lavoro, capace di curare ogni dettaglio”.

Sullo sfondo della pellicola, la memoria storica di Spagna, ancora oggi ferita mai del tutto rimarginata.

Quella della memoria storica è un tema pendente in Spagna. Abbiamo un debito morale enorme nei confronti dei desaparecidos. Migliaia di persona gettate nelle fosse comuni e private di dignità. Sono molto sensibile nei confronti di questo argomento. Fino a quando non sarà pagato questo debito non si potrà chiudere la Storia recente della Spagna. La mia di generazione, quella nata durante la dittatura, è cresciuta nella paura. A casa mia non abbiamo mai parlato di guerra, è stato un trauma per tutta la società. Nel 1978 è stata sancita la democrazia in Spagna. Dovevano affrontare il problema, la legge di amnistia è imperfetta non ci ha consentito di andare avanti.

Completano il cast di Madres Paralelas, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano e Rossy De Palma.