Aria di crisi tra Elly Schlein e la sua compagna Paola Belloni?

Su questo giornale piccolo e indipendente non ci siamo mai risparmiatə nel parlare di Elly Schlein. Ah non toccate Elly Schlein al nostro direttore! E però, se è vero come è vero che abbiamo difeso la sua bellissima intervista a Vogue, raccontato le sue performance music-popolari da Alessandro Cattelan, dato risalto all’inappuntabile condanna che Schlein ha fatto delle vicende giudiziarie che stanno assediando Meloni, Santanché, La Russa e la maggioranza in questi giorni, così come qualche mese fa fummo prudenti nel condividere l’outing di Diva e Donna alla sua compagna Paola Belloni, oggi tocca registrare un gossip che – se confermato – raggelerebbe gli spiriti romantici che proprio della relazione tra Elly Schlein e Paola Belloni avevano subito il fascino della favola queer ai vertici della nostra scoppiata Repubblica: dice Dago Spia che Paola Belloni ed Elly Schlein sarebbero in crisi.

Belloni aveva puntualizzato, quando Diva e Donna svelò a un’Italia fibrillante di morbosa curiosità verso la nuova leader apertamente LGBTQIA+, di essere “stata travolta, ma per fortuna non annichilita” dal’outing. “Perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta” disse Belloni.

E purtroppo così è la democrazia, la meno peggio delle forme di governo che abbiamo, diceva qualcuno. E se come pare Schlein e Belloni sono in crisi, si tratta di una notizia difficilmente censurabile.

Mamma mia che spiegone, me ne scuso, ma era necessario per anticipare certi moralismi sinistri che sempre si sollevano dalle predicozze del perbenismo progressista. Che bacia lei che bacia lui, ma poi nessuno deve raccontarlo!

Checché ne dicano certi tromboni per i quali i fatterelli privati contano soltanto quando c’è da infangare avversari politici, qui a Gay.it la linea editoriale è chiara, Elly Schlein è una di noi. Per questo non possiamo esimerci dal condividere questa velenosa velina di Roberto D’Agostino che sul suo giornale scrive che Belloni avrebbe mollato Elly Schlein. Chi scrive non ha informazioni dirette sulla coppia, ma registra una certa insindacabile capacità di anticipare notizie da parte del giornale di cui appena qui sotto pubblichiamo lo screenshot. Ora vediamo se il direttore mi farà pubblicare questo rilancio.

