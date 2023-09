Sfracassare i cosiddetti a Marco Mengoni anche quando è nel suo paesino

0:00 Ascolta l'articolo

Non c’è stato tempo per rendersi conto di aver sfornato insieme a Elodie la hit queer più amata da voi assatanatə di Gay.it (“Pazza Musica” di Marco Mengoni ed Elodie è il tormentone queer dell’estate 2023), ed ecco disseminate per l’universale web alcune foto di Marco Mengoni che se ne va in giro come un signor nessuno per le strade di Ronciglione, suo paese natale. E certo! Marco Mengoni è un signor nessuno!

O meglio: Marco Mengoni ama / amerebbe essere un signor nessuno, adora la placida tranquillità dell’anonimato, la sua indole da diva esplode soltanto sul palcoscenico, perché poi – nella vita di sempre – la nostra superstar sventolatrice di bandiere pride-progressiste, (che ha coerentemente protestato anche per l’affronto della procura alle coppie omogenitoriali di Padova) ama starsene per i fattacci suoi, giusto con qualche amicə e qualche parente. Possibilmente tra le radure delle campagne viterbese. Insomma, i glitter dei look supersexy preparati per lui dal suo fido stylist Lorenzo Posocco, fanno a botte con quei due stracci che Mengoni si ficca su per gironzolare tra laghetti e maneggi di cavalli, casali e colline. Le luci della ribalta, fanno a botte con i silenzi e le lucciole che brillano nei campi, che il daily Marco amerebbe frequentare tutti i giorni – se non fosse che gli tocca vivere tra le arterie inquinate della Milano dei balocchi. Insomma, la nostra star ce l’ha già detto chiaramente: Due vite.

Ora, qualcuno si chiederà se Marco avrà per caso appicciato il suo Tinder in quel di Ronciglione, magari per matchare con vecchie glorie della sua infanzia (quando cantava Aretha Franklin VIDEO >)?

La verità è che quel profilo Tinder non è mai stato confermato da Mengoni, ma soltanto dagli algoritmi della multinazionale scopereccia: la sveltina con la spunta blu, che però è finta. Vabbé.

Comunque, prima di queste passeggiate di fine estate, a Ronciglione, Marco s’era già fatto vivo all’inizio d’Agosto, quando il giovane fanciullo Nicolò Filippucci si era accaparrato il premio come 1° “Guerriero” nel contest che il paesino natale ha istituito in onore del Mengoni e – soprattutto – per sostenere i nuovi talenti. Che poi Marco non s’era mica poi tanto pronunciato pubblicamente su quel concorso per giovani cantanti, ma sappiamo (lo dice un giornale locale) che anche ai primi d’Agosto Marco era a Ronciglione, se n’era andato anche al Lago Vico (stupendo, vedi la foto qua sotto) prima di partire per le sue vacanze esotiche (Sud America?).

Così come, del resto, la superstar italiana non ha proferito parola circa i deliranti saliscendi di Morgan rispetto alla comunità LGBTQIA+. E per forza! Marco aveva steso Morgan, già più di dieci anni fa, con i suoi silenzi e le sue distanze (qui il nostro report che del resto avete già letto in circa mezzo milione: pettegolə!).

Ora Marco è tornato a Ronciglione. Pochi giorni fa. Un ritorno a casa che non è passato inosservato, sebbene – forse – egli avrebbe preferito essere trasparente. O forse no, perché da quelle parti il trattamento è diverso. È il trattamento di casa: ok qualcunə chiede la foto, ma con delicatezza. Ok, qualcunə vuole fare pure un video, ma gentilmente. Soprattutto Marco -che comunque prova a essere gentile anche quando ha davanti seicentoventicinquemilioni di fan prontə a sbranarlo pur di masticare qualche brandello della sua cotenna, – si è dato, prestato, messo in posa (no, in posa no), ha sorriso (mmmmm….) e di diritto o di rovescio si è lasciato immortalare, nonostante stesse francamente riposando nel proprio nido d’infanzia. Cordiale è stato cordiale. Anche gentile. Sorridere, mica tanto. Cioè diciamo pure che sembra voglia spaccare il telefono in testa a qualcuno, ma poi si trattiene. La camicia rosa pastello aperta sui muscoli. Un laccio di corda al collo, prima dell’escursione nei boschi. Occhiali da sole a specchio di forma ottagonale. La solita barba. Il solito bonazzo, ma sorridente?

NO.

Le foto sono andate in giro e vabbè, noi di Gay.it no, non le pubblichiamo. Ché sono in esclusiva su Ronciglione Times. In attesa del tour europeo (sotto le date).

Il tour europeo di Marco Mengoni

18 ottobre 2023 – Barcellona (Sant Jordi Club)

21 ottobre 2023 – Bruxelles (Forest National)

23 ottobre 2023 – Amesterdam (AFAS Live)

25 ottobre 2023 – Parigi (Zénith Paris)

27 ottobre 2023 – Francoforte (Jahrhunderthalle)

29 ottobre 2023 – Vienna (Gasometer)

