Per fare lə pazzə: da Madonna a Mahmood, da Ariete a Blanco e Gaga: “Love is Love – Pride Parade”, Gay.it con Universal al Milano Pride

Sabato 24 giugno il Milano Pride 2023 colorerà la metropoli lombarda con il suo popolo orgogliosamente LGBTQIA+ e i suoi ally (alleati), tuttə insieme prontə a rivendicare identità, diritti, autodeterminazione e libertà di esprimersi ciacunə nella propria singolare unicità.

Gay.it, come partner di Universal, sarà presente sul carro della major discografica per raccontarvi una giornata di orgoglio, sfrenata gioia e gaiezza, e rivendicazioni. Un giorno di musica e condivisione, di cori e balli sfrenati, perché il Pride è da sempre uno spazio di libertà espressiva, occasione per scatenarsi e gridare, danzare, cantare al ritmo delle mille canzoni dellə artistə amatissimə dal popolo LGBTQIA+. (continua)

Love is Love – Pride Parade, con 95 brani al suo interno e oltre 5 ore di musica, è la raccolta senza precedenti con la quale Universal fa vibrare le emozioni e le canzoni che accendono cuori e corpi del popolo queer e dei suoi ally Per prepararsi da subito, per non smettere di ballare, per accompagnare il tuo Pride e per viverlo tutti i giorni.

Brani dagli anni ’60 al contemporaneo, ieri e oggi iconici per la comunità queer internazionale: da Donna Summer a Rosa Chemical, da Gloria Gaynor ad Elettra Lamborghini, e poi Ariete, Madonna e Sam Smith, Lady Gaga, Blanco e Mina, Elodie, Elton John e Britney Spears, gli Abba, Mahmood e Renato Zero, i Queen, Katy Perry e Diana Ross, Tiziano Ferro e Tove Lo, e ancora Margherita Vicario, gli Scissor Sisters, Myss Keta, Ariana Grande e Giordana Angi.

Tra pop d’autore e pop leggerissimo, per fare lə pazzə fin da ora, per fare lə pazzə con Gay.it e il carro Universal che sfilerà al Milano Pride, ma soprattutto: per fare lə pazzə sempre!

