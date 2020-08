Donald Trump gay-friendly? Ha il record di attacchi omofobi. Ma lui: sono il presidente più pro-LGBT

Un video testimonierebbe che Donald Trump sarebbe il presidente più LGBT-friendly che l’America abbia mai avuto. Ci ricorda quasi quando Silvio Berlusconi disse di essere il miglio premier degli ultimi 150 anni. Ma esiste veramente il Trump gay-friendly?

Il video, realizzato da Log Cabin Republicans, il più grande gruppo di conservatori LGBT + negli Stati Uniti, mette a confronto quanto fatto da Trump in questi anni e l’impegno sui diritti civili del suo prossimo sfidante, Joe Biden.

L’elogio al Trump gay-friendly

Ma questa creazione è un concentrato di fake news, dove si omettono i successi e idee del candidato democratico, enfatizzando invece i pochi risultati dell’attuale presidente. E non facendo parole dei 168 attacchi rivolti alla comunità LGBT.

Tra gli ospiti d’onore del video, c’è Richard Grenell. Il primo funzionante apertamente gay nell’amministrazione Trump, ma che dopo poco ha lasciato il suo incarico nei servizi segreti. Grenell spiega infatti che “il presidente Trump ha fatto di più per promuovere i diritti di gay e lesbiche in tre anni rispetto a Joe Biden in oltre 40 anni a Washington“. Quali sarebbero i meriti di Trump? La nomina dello stesso Grenell, nonostante la sua omosessualità, e l’impegno (mai visto, solo propagandato) del presidente a voler depenalizzare l’omosessualità in tutto il mondo.