Diva e Donna ha pubblicato la primissima foto di Elly Schlein con Paola. La segretaria Pd si è sempre definita “molto riservata”, chiedendo la massima discrezione sulla sua vita privata. Fu proprio lei, al cospetto di Daria Bignardi, a rivelare di essere felicemente fidanzata con una donna. Quella donna si chiama Paola, è una ragazza sarda di 28 anni con cui Elly fa coppia da circa tre anni. Secondo Diva e Donna è la ragazza nella foto, ma noi non ci permettiamo di fare outing.

“Vivono insieme a Bologna e forse cercheranno casa a Roma“, ha rivelato un insider vicino alla coppia. Il settimanale di Cairo ha letteralmente ‘seguito’ le due donne, per riuscire a scattare la foto che le ritrae fianco a fianco in auto. In un’altra immagine vediamo Paola portare a spasso Pila, cane di Schlein. Le foto sono state scattate “tra Livorno e Firenze”. Elly e Paola sono entrate separate alla stazione di Firenze per poi prendere il treno per Bologna in vagoni diversi.

Nella serata di ieri Elly Schlein è stata ospite di Rai 2 a Stasera C’è Cattelan, trasmissione ultra-pop ormai diventata punto fermo della 2a serata Rai. Nessun accenno alla sua vita sentimentale.

Nel corso dell’intervista Elly è tornata alla bellissima giornata milanese di sabato, con 10.000 persone in piazza per chiedere diritti e rispetto nei confronti dei bimbi delle coppie omogenitoriali dopo l’attacco del governo Meloni.

“Una manifestazione di tantissime meravigliose famiglie omogenitoriali le cui figlie e figli vengono discriminati. Volevamo essere al vostro fianco per chiedere e riconoscere che quelli sono diritti fondamentali. Non si è mai fatta nella storia inclusione sociale escludendo o negando il riconoscimento ai diritti. Bisogna lottare di più perché la pressione che è stata fatta sui comuni di Milano e Padova per smettere di trascrivere è frutto di un’ideologia che guida questa maggioranza di governo che vuole portarci indietro nel tempo. Quelle famiglie chiedono di essere in Europa, nel futuro, che i loro figli e figlie possano essere riconosciuti come tali, come nel resto d’Europa“.

Andando sul concreto, Schlein ha ricordato che il Pd “ha già depositato un progetto di legge, frutto dell’impegno e del lavoro di Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford. Nella nostra proposta c’è il matrimonio egualitario, ci sono le adozioni, e c’è quello che è nel regolamento europeo che questa maggioranza di governo ha voluto ideologicamente bocciare. Se sei riconosciuto figlio e/o figlia in Spagna e Francia, è giusto che tu lo sia anche in Italia. Non incide sul diritto di famiglia, semplicemente dice che quei figli e quelle figlie siano riconosciute all’anagrafe“.

Al termine dell’intervista Elly Schlein si è seduta al pianoforte e ha duettato con Cattelan sulle note di Imagine. Vedere per credere >

