L’Isola dei Famosi 2023 ha appena preso il via eppure, come da tradizione, sui social sono già partite le scommesse su chi potrebbe essere il potenziale vincitore di questa edizione del reality show basato sulla sopravvivenza, in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5.

Chi tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes, Cristina Scuccia, Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli con Paolo Noise, I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci) si porterà a casa il montepremi finale da cento mila euro? Scopriamolo insieme!

Per farlo anche questa volta dovremo affidarci ad alcuni tra i portali di scommesse più influenti del nostro Paese (come Snai o SISAL).

Per quanto ognuno di noi possa avere una propria idea, infatti, al momento solo loro sanno dirci effettivamente le percentuali di gradimento del pubblico nei confronti dei naufraghi e pertanto sanno indicarci chi potrebbe essere il prossimo vincitore dell’Isola, anche con così tante settimane di anticipo rispetto alla finale del reality show prodotto da Banijay.

Ma partiamo subito con la classifica! Nelle ultime posizioni ed esattamente al decimo posto troviamo il bonitos Luca Vetrone, al nono posto l’attrice Corinne Clery e all’ottavo posto il conduttore Marco Predolin, che già nella sua precedente esperienza al Grande Fratello Vip non era riuscito a conquistare il favore del pubblico.

A seguire, alla settima posizione, troviamo due volti poco noti al grande pubblico televisivo: il modello brasiliano Christopher Leoni e l’influencer Claudia Motta. Al sesto posto, invece, Fiore Argento – la sorella della più nota Asia Argento e figlia del regista Dario Argento – e Simone Antolini (diviso per l’occasione dal fidanzato Cecchi Paone).

In una posizione intermedia che quindi potrebbe ancora far sperare in una rivincita troviamo Alessandro Cecchi Paone e i Jalisse. Anche al quarto posto ci sono due naufraghi a condividere la posizione: da un lato la modella Helena Prestes e dall’altra Cristina Scuccia, meglio nota al grande pubblico fino a qualche mese fa come Suor Cristina, diventata protagonista proprio all’Isola dei Famosi 2023 di un pettegolezzo senza arte né parte.

Isola dei Famosi 2023: chi vincerà?

Avvicinandoci alla prima posizione, al terzo e al secondo posto troviamo rispettivamente l’attrice, showgirl, ballerina ed ex modella italiana Nathaly Caldonazzo e il conduttore televisivo ed ex rugbista Andrea Lo Cicero.

Al primo posto di questa classifica, ancora tutta in divenire, troviamo ben tre naufraghi a pari merito: da una parte l’ex modella Pamela Camassa mentre dall’altra la coppia formata dagli speaker dello Zoo di 105 Paolo Noise e Marco Mazzoli.

Insomma, questa è la classifica secondo gli scommettitori: voi cosa ne pensate? Siete d’accordo? Non ci resta che continuare a seguire questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023 per scoprire chi si aggiudicherà il montepremi finale da 100 mila euro, la cui metà – ricordiamo – andrà devoluto dal vincitore ad un’associazione benefica a sua scelta.

