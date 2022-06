Joe Biden firma un ordine esecutivo per proteggere le persone LGBTQ+ minacciate dagli omotransfobici USA

2 min. di lettura

Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per provare a combattere l’enorme numero di proposte di legge omotransfobiche che stanno spuntando come funghi in tutti gli Stati Uniti d’America. Secondo Human Rights Campaign (HRC), siamo già arrivati a 320 proposte di legge nel 2022.

Parlando con attivisti LGBTQ alla Casa Bianca, Biden ha dichiarato: “Siamo nel pieno di una battaglia per l’anima della nazione“. Il presidente si è detto sicuro che “vinceremo“, cercando di rassicurare i giovani LGBTQ potenzialmente preoccupati dal clima ostile che sta montando negli Stati Uniti. “Il mio messaggio a tutti i giovani: sii semplicemente te stesso. Sei amato. Sei compreso. Voglio che tu sappia che come tuo presidente, tutti noi su questo palco, ti guardiamo le spalle”, ha detto Biden tra gli scroscianti applausi.

L’ordine esecutivo, come riportato dalla NBC, chiederà alle agenzie federali per la salute e l’istruzione di ampliare l’accesso alle cure che affermano il genere e di spingere per una maggiore istruzione inclusiva nelle scuole. Anche i finanziamenti per la “terapia di conversione” saranno ridotti. Un comitato esaminerà inoltre il miglioramento dei dati relativi alla sessualità e/o all’identità di genere raccolti da tutte le agenzie governative.

Una battaglia da combattere ora, e da vincere, dinanzi alla destra americana che è tornata all’attacco. “Nessuno lo sa meglio delle persone che si trovano in questa stanza“, ha sottolineato Biden. “Abbiamo molto più lavoro da fare. C’è molto altro da fare”, ricordando le oltre “300 proposte di legge discriminatorie introdotte negli Stati di questo paese: in Texas, dove vogliono bussare porta a porta per indagare sui genitori che stanno crescendo bambini transgender. In Florida, dove hanno dichiarato guerra a Topolino, per l’amor di Dio”.

Biden è stato applaudito da associazioni come The Trevor Project, ente di beneficenza LGBTQ per la prevenzione al suicidio delle persone queer. Amit Paley, amministratore delegato dell’ente di beneficenza, ha definito il suo intervento “storico“, annunciando che “salverà delle vite“.

“È arrivato il momento di mettere fine alla pericolosa e screditata pratica della “terapia” di conversione, espandendo l’accesso alle cure di cui i giovani LGBTQ hanno effettivamente bisogno per sopravvivere”.

Gli ordini esecutivi presidenziali, va detto, possono essere facilmente annullati da un futuro presidente. L’approvazione del disegno di legge “Don’t Say Gay, Don’t Say Trans” della Florida, che entrerà in vigore il 1 luglio impedendo la discussione di argomenti LGBTQ nelle scuole, ha portato ad una pioggia di progetti di legge simili in tutti gli Stati Uniti, con il Partito Repubblicano nuovamente trainato da Donald Trump in prima fila nel dichiarare guerra alla comunutà.

In decine di Stati d’America si stanno introducendo leggi transfobiche che impediranno ai giovani trans di gareggiare ufficialmente in competizioni sportive. “Il presidente Biden crede che nessuno debba subire discriminazioni a causa di chi è o di chi ama. Da quando il presidente Biden è entrato in carica, ha difeso i diritti degli americani LGBTQI+ e delle persone in tutto il mondo, accelerando la marcia verso la piena uguaglianza“, ha concluso la Casa Bianca.

