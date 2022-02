Jonathan Bailey di Bridgerton e Taron Egerton a teatro con “Cock”

2 minuti di lettura

Tra tre settimane, debutterà sul palco dell’Ambassadors Theatre di Londra, “Cock”.

Diretta dal drammaturgo inglese Mike Bartlett durante gli anni Ottanta e debuttando nel 2009 al Royal Court Theatre, la piece teatrale è stata riproposta in tutto il resto del mondo (inclusa l’Italia fino al 2014, a cura di Silvio Peroni) guadagnandosi anche un premio Laurence Oliver (tra i più importanti riconoscimenti del teatro britannico).

Il nuovo riadattamento – scritto e diretto dalla regista Marianne Elliott – vedrà come protagonisti due rubacuori dello schermo: Jonathan Bailey ( l’Anthony Bridgerton della serie Netflix Bridgerton, prossima alla seconda stagione) e Taron Egerton (vincitore del Golden Globe nel 2020 per il film Rocketman, nel ruolo di Elton John).

“È un’opera crudelmente divertente e sagace” dichiara Egerton nel dietro le quinte su Instagram: “È acuta, acida, frenetica, e con grandi personaggi. Ti ritrovi a ridere ad alta voce quando la leggi. So che il resto del cast mi farà scoppiare a ridere, e spero di fare lo stesso”.

La forte componente queer dell’opera diventa un pretesto per uno spunto universale: la nostra identità è in costante scoperta e messa in discussione. John è l’unico personaggio ad avere un nome, ma non sa fornirci una risposta esatta su chi è davvero o chi desidera. Mentre i due “galli” cercano di trascinare John nella propria orbita, lui continua a porsi domande su sé stesso.

Le due star saranno affiancate da Jade Anouka e Phil Daniels e lo spettacolo sarà disponibile solo per 12 settimane – dal 5 Marzo al 4 Giugno 2022.

L’opera viene considerata perfettamente in linea con il nostro periodo storico e la costante urgenza di trovare delle etichette per definirci. Dichiara Bailey: “Durante un’epoca in cui ognuno sente la pressione di identificarsi – per la società, per sé stessi, o per gli altri – non c’è niente di meglio che buttarsi a capofitto in tutto questo e metterlo in discussione”.