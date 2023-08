E se Marco Mengoni co-conducesse Sanremo 2024?

0:00 Ascolta l'articolo

Trionfatore nel 2023 e co-conduttore nel 2024. Sogno o realtà? Secondo il settimanale Vero Marco Mengoni, per due volte vincitore del Festival di Sanremo, potrebbe co-condurre la kermesse al fianco di Amadeus. Il cantautore potrebbe andare a ricoprire il medesimo ruolo abbracciato da Tiziano Ferro nel 2020, quando il cantautore di Latina affiancò sia Amadeus che Fiorello, cantando per tutte e 5 le serate. Nel 2021, invece, furono Zlatan Ibrahimović e Achille Lauro gli ‘ospiti fissi’ della manifestazione, con quest’ultimo autore di 5 “quadri” che crearono non poche polemiche. Lo scorso anno, come dimenticarlo, è stato Gianni Morandi ad affiancare Amadeus, da sempre quindi molto legato all’ipotesi di una co-conduzione musicale.

Se Mengoni dovesse accettare l’inconsueto ruolo non sarebbe certamente il primo ex vincitore a farlo. Oltre al già citato Morandi come dimenticare Arisa ed Emma Marrone nel 2015, al fianco di Carlo Conti, così come Anna Oxa, nel lontano 1984 insieme a Pippo Baudo e a Cannelle. 5 anni dopo il 2° posto con Maledetta Primavera, invece, Loretta Goggi condusse il Festival del 1986.

Ma i rumor del giorno legati a Sanremo non si limitano alla co-conduzione. Sempre secondo il settimanale Vero, Alessandra Amoroso si sarebbe finalmente convinta ad entrare in gara, prendendo così parte al suo primo Festival in qualità di concorrente. Ogni anno, puntualmente, si rumoreggia di una sua partecipazione, ma l’ex voce di Amici non ha mai trovato la forza di mettersi in gioco all’Ariston, accettando solo inviti in qualità di super ospite. Ma Amadeus, a partire dallo scorso anno, ha detto basta ai super ospiti italiani se non over 60, obbligando di fatto non pochi super big della musica a sposare l’ipotesi della gara, pur di presentarsi al cospetto di una sterminata platea televisiva. Sarà così anche per Laura Pausini, 30 anni dopo il 3° posto con Strani Amori?

Il 5° e ultimo Festival di Sanremo firmato Amadeus inizierà il 6 febbraio 2024 e si concluderà il 10 febbraio. A differenza degli ultimi anni la prima sera vedremo tutti quanti i Big esibirsi. 26. Mercoledì rivedremo solo la prima metà di loro, con gli altri chiamati a presentare i colleghi. Il giovedì si ripeterà il tutto, con coloro che hanno presentato i colleghi la sera precedente chiamati a cantare e i Big ascoltati 24 ore prima in veste di ‘presentatori’. 3 i giovani che voleranno direttamente tra i Big, dall’appuntamento di Sanremo Giovani che si terrà a dicembre.

