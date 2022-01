Minnie indossa i pantaloni e la destra insorge

2 minuti di lettura

Un altro giorno, un altro cartone animato a far incazzare i puristi.

Per il 30esimo anniversario di Disneyland Paris, la Disney ha pensato ad un cambio di look per Minnie Mouse: non più il celebre abito a pois, ma una comoda tutta blu e nera firmata Stella McCartney.

Tutti avremmo continuato a dormire sereni, ma Candance Owens, autrice conservatrice americana – la stessa che l’anno scorso definì Donald Trump “un’icona femminista” – ha cominciato a sudare freddo.

“É come se queste persone vogliono distruggere tutto perché sono annoiate.” ha dichiarato Owens su Fox News, urlando come un’aquila: “Guardate Minnie Mouse, non guardate l’inflazione. Il mondo sta andando avanti perché le abbiamo fatto indossare i pantaloni. Non importa che non puoi comprare nulla al supermercato, è Minnie il vero problema”.

Owens sicuramente andrebbe d’accordo con Tucker Clarkson, giornalista per Fox News, incazzato come una biscia per le nuove M&M’s, considerandole non attraenti e troppo androgine.

Anche su Twitter gli umori sono contrastanti, tra persone che si sentono tradite e chi ci tiene a ribadire che non è nemmeno la prima volta che Minnie ha indossato i pantaoloni: nel 2019, per l’inaugurazione della Disney Cruise Line, Minnie si è presentata in veste di capitano, con un’uniforme rossa e bianca.

Eppure nessuno la accusò di inflazione fiscale.

In realtà il makeover di Minnie non è definitivo, ma solo un tributo in vista del Women History’s Month: per l’occasione, la stilista Stella McCartney ha voluto onorare i 94 anni del personaggio, con un capo ecosostenibile, e ispirandosi liberamente ai tailleur e completi delle grandi leader internazionali, da Hillary Clinton alla vicepresidente Kamala Harris.

McCartney spiega di essere sempre stata una grande fan degli outfit di Minnie, e che il suo personaggio ha sempre rappresentato per lei “felicità, libera espressione, e autenticità”, e spera che questa nuova veste possa essere simbolo di progresso ed emancipazione per le nuove generazioni.

